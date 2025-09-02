Panamá, 02 de septiembre del 2025

    BRASIL

    El Supremo abre la primera sesión del juicio por golpismo contra Bolsonaro

    EFE
    La Policía del Distrito Federal de Brasilia puso en marcha una operación especial para reforzar la seguridad en los alrededores de la Corte Suprema de Brasil en vísperas del comienzo de la audiencia final del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por golpismo. EFE/

    El presidente de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil, Cristiano Zanin, abrió este martes la primera sesión de la fase final del juicio por golpismo contra el exmandatario Jair Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores.

    La sesión comenzó con la lectura de un acta del proceso, tras lo cual Zanin le pasará la palabra al magistrado Alexandre de Moraes, quien actúa como relator y presentará un resumen del caso y de las acusaciones que enfrentan los ochos reos, que según calculan fuentes jurídicas pueden suponer penas de hasta unos 40 años de prisión.

    EFE

    Agencia de noticias

