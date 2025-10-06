Panamá, 06 de octubre del 2025

    El Supremo de Estados Unidos rechaza revisar el caso de Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein

    EFE
    Fotografía de archivo en donde se ve un cartel en el que aparece Ghislaine Maxwell, expareja del abusador Jeffrey Epstein. EFE/JASON SZENES

    El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes revisar el caso de la expareja y cómplice del pederasta Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, condenada a veinte años de prisión por facilitarle chicas menores de edad para que abusara de ellas.

    En su primer día del nuevo curso, el alto tribunal no admitió, sin dar ningún tipo de argumento, la apelación presentada por los abogados de Maxwell para que revisaran su sentencia.

    Maxwell, de 62 años, pidió en abril al Supremo que revisara el fallo de una corte de apelaciones federal que en septiembre de 2024 rechazó un recurso contra su condena y su posterior sentencia de veinte años de prisión.

    La defensa de Maxwell presentó entonces una petición para exigir que se respete un acuerdo que hizo Epstein en 2007 en el Distrito del Sur de Florida en el que el Gobierno de “Estados Unidos acuerda que no instituirá ningún cargo criminal en contra de cualquier posible cómplice” del magnate.

    Por su parte, la Administración de Donald Trump había instado al Supremo a rechazar la revisión del caso.

    El procurador general de Estados Unidos, John Sauer, afirmó en una carta que el planteamiento de la expareja de Epstein es “incorrecto”, y afirmó que ella “no demuestra que tendría éxito en ningún tribunal de apelación”.

    En 2021, Maxwell fue declarada culpable de cinco cargos, incluido tráfico sexual de menores, unos dos años después de que su antiguo socio y amante, Epstein, se suicidara mientras esperaba su propio juicio por esos delitos.

    Ghislaine Maxwell sigue cumpliendo su sentencia de veinte años de prisión.

    EFE

    Agencia de noticias

