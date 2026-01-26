Panamá, 26 de enero del 2026

    CLIMA

    El temporal en Estados Unidos provoca peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia

    EFE
    Dos personas caminan al lado de una calle afectada por la nieve este domingo en la ciudad de Hudson, Ohio (EE.UU.). EFE/ Rodrigo Sepúlveda

    La gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense ha provocado este domingo el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19 en 2020 con más de 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos, según anotó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.

    En una entrevista con la cadena Fox, Duffy adelantó que, para el lunes, va a haber unas 2.600 cancelaciones de vuelos.

    “Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo”, anotó el secretario de Transporte, quien señaló que “hay que trabajar en ese retraso acumulado y mantener la estructura de vuelos actual para los próximos días, ya sea lunes, martes, miércoles o jueves”.

    No obstante, el secretario recalcó que “no hay capacidad en las aerolíneas para reubicar a dos días y medio de personas en aviones”.

    Duffy dijo que es importante que “presten atención” para ver cuáles aerolíneas se “comportan mejor” con sus tarifas durante esta crisis, ya que algunas “están especulando con los precios”.

    “Uno de los problemas es que va a seguir haciendo frío en el sur y el suroeste hasta el martes o miércoles. Pero en el medio oeste y el norte, será hasta finales de la semana antes de que esas temperaturas empiecen a subir. Por lo tanto, en los lugares donde tenemos hielo, resulta más difícil volver a ser plenamente funcionales con rapidez”, adelantó.

    El secretario de Transporte también anotó que no solo se están viendo afectados los aeropuertos específicamente por esta tormenta, sino también las carreteras de Estados Unidos.

    “Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut han cerrado sus carreteras al transporte comercial. Tenemos 17 estados a lo largo de esta franja de la tormenta que han cerrado carriles para poder pasar las quitanieves y echar sal y muchos de estos estados han reducido los límites de velocidad en nuestras carreteras”, explicó Duffy.

    Sin embargo, Duffy destacó que una vez se supere la tormenta y se ponga sal y tierra en las carreteras, la circulación “volverá a la normalidad”.

    EFE

    Agencia de noticias


