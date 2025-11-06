Panamá, 06 de noviembre del 2025

    Cambio climático

    El tifón Kalmaegi toca tierra en Vietnam tras dejar más de 100 muertos en Filipinas

    EFE
    Algunas personas regresan a sus hogares para observar las casas destruidas por las inundaciones provocadas por el tifón Kalmaegi en una comunidad ribereña de Bacayan, Ciudad de Cebú, Filipinas. EFE

    El tifón Kalmaegi, uno de los más potentes este año en Asia, tocó tierra este jueves en el sur de Vietnam, donde se espera que cause inundaciones, tras dejar más de un centenar de fallecidos en Filipinas.

    Kalmaegi tocó tierra alrededor de Quy Nhon, ciudad costera del sur del país, con vientos de 205 kilómetros por hora, según Zoom Earth, plataforma que muestra mapas meterológicos con imágenes satelitales.

    Las autoridades vietnamitas han ordenado la evacuación de unas 300,000 personas y han movilizado a unos 200,000 efectivos del Ejército para hacer frente a los preparativos, apunta el Gobierno de Hanói en su portal oficial.

    Las zonas de mayor posible impacto son también las provincias centrales entre Da Nang, que hace unas semanas ya sufrió graves inundaciones, y Lam Dong.

    Las “lluvias extremas” que acompañan al tifón podrían provocar la crecida del caudal y el desborde de los ríos de la región causando inundaciones en varias localidades, alertan las autoridades.

    Antes de golpear Vietnam, Kalmaegi ha sacudido la parte central del archipiélago filipino, donde ha dejado al menos 114 muertos y 127 desaparecidos, según las últimas cifras de la Oficina de Defensa Civil.

    El tifón, que tocó tierra en siete ocasiones en Filipinas, inundó pueblos enteros en la isla de Cebú, que en octubre sufrió un terremoto de 6.9 por el que murieron al menos 72 personas, y la isla de Negros, en la región central de Bisayas, mientras científicos advierten que las tormentas se están volviendo más fuertes debido al cambio climático.

    EFE

    Agencia de noticias


