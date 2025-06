‘El tráfico me salvó’: la estudiante que perdió por 10 minutos el vuelo que se estrelló en India y en el que murieron 241 personas

Bhoomi Chauhan recuerda sentirse enojada y frustrada. El pesado tráfico retrasó su llegada al aeropuerto de Ahmedabad, India, tanto que perdió el vuelo de Air India al aeropuerto de Gatwick en Londres por apenas 10 minutos.

Chauhan, una estudiante de negocios que vive en Bristol, Reino Unido, con su marido, fue a pasar unas vacaciones al occidente de India.

Se suponía que la joven de 28 años debía volar a casa el jueves en el vuelo AI171, correspondiente al avión que se estrelló poco después del despegue.

Murieron 241 de las 242 personas que iban a bordo y otra cantidad de personas aún por determinar en tierra.

Pero por haber llegado al aeropuerto menos de una hora antes del despegue, el personal de la aerolínea la rechazó.

“Nos enojamos mucho con nuestro conductor y abandonamos el aeropuerto frustrados”, recuerda. “Me sentí muy decepcionada”.

“Dejamos el aeropuerto y nos quedamos en un lugar para tomar un té y después de un rato, antes de irnos... estuvimos hablando con el agente de viajes sobre cómo obtener un reembolso del boleto”, cuenta.

“Allí me llamaron para decirme que el avión se había estrellado”.

En declaraciones al servicio gujaratí de la BBC, añade: “Esto es totalmente un milagro para mí”.

Cronología de un milagro

Chauhan dice que llegó al aeropuerto a las 12:20 hora local, 10 minutos después de la hora prevista para el embarque.

Su tarjeta de embarque digital, la cual pudo ver la BBC, muestra que le asignaron el asiento 36G de clase económica.

Pero, a pesar de haber realizado el check-in online, dice que el personal de la aerolínea no le permitió completar el proceso en el aeropuerto.

Viajaba desde Ankleshwar, 201 kilómetros al sur de Ahmedabad, antes de quedar atrapada en el tráfico del centro de dicha ciudad.

Chauhan dice: “Cuando perdí el vuelo, estaba abatida. Lo único que tenía en mente era: ‘si hubiera salido un poco antes, habría embarcado en el avión’”.

“Le pedí al personal de la aerolínea que me dejara entrar, ya que solo había llegado 10 minutos tarde. Les dije que era el último pasajero y que, por favor, me dejaran subir al avión, pero no me lo permitieron”, explica.

El vuelo con destino a Gatwick salió como estaba previsto el jueves a primera hora de la tarde hora local, pero pareció tener problemas para ganar altitud y se estrelló unos 30 segundos después del despegue.

El avión cayó en una zona residencial, matando a 241 personas que viajaban a bordo. Hasta el momento se sabe que al menos ocho personas que estaban en tierra también murieron.

Un único pasajero, el ciudadano británico Vishwashkumar Ramesh, sobrevivió al accidente y fue atendido en el hospital por sus heridas.

A bordo también había ciudadanos indios, portugueses y canadienses.

Entre los 53 británicos que murieron había una familia que vivía en Gloucester, tres miembros de la misma familia que vivían en Londres y un matrimonio que dirigía un centro de bienestar espiritual en la capital británica.

Los servicios de emergencia y los funcionarios trabajaron hasta la noche del jueves y primeras horas del viernes para limpiar los escombros y buscar respuestas.

Reportería adicional de Sajid Patel

