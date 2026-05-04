El Vaticano confirma un encuentro entre el papa León XIV y Marco Rubio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Vaticano ha confirmado este lunes que el papa León XIV recibirá el jueves al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, una cita que tendrá lugar tras el encontronazo entre el pontífice y el presidente Donald Trump.

La cita entre el papa y Rubio tendrá lugar este jueves a las 11.30 hora local (9.30 GMT) en el Palacio Apostólico vaticano.

León XIV, primer pontífice estadounidense de la historia y que ya antes de su elección hace ahora un año había criticado las políticas migratorias de Trump, ha mantenido un desencuentro a distancia con el mandatario republicano, esta vez debido a su guerra en Irán.

Hace un mes, el 7 de abril, el papa había tachado de “inaceptable” la amenaza del presidente estadounidense de acabar con “toda una civilización” en su guerra contra Teherán, a lo que el mandatario respondió llamándole “débil” y “pésimo en política exterior”.

Una semana después, León XIV zanjó la cuestión asegurando no temer a la Administración Trump ni tener algún interés en debatir con el mandatario y avanzando su intención de seguir predicando la paz.

Tras este encontronazo, el jefe de la diplomacia estadounidense volará a Roma para, además de otros previsibles compromisos en la capital italiana, reunirse con el papa compatriota y tratar de apuntalar la relación entre Washington y el Vaticano.

No será la primera vez que se vean puesto que ya el 19 de mayo de 2025 León XIV se reunió en el Vaticano con Rubio y el vicepresidente JD Vance, ambos católicos, un día después del inicio de su papado.

Ese mismo día, el pontífice también recibirá al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, cuya llegada al Palacio Apostólico está prevista a las 8.45 hora local (6.45 GMT).