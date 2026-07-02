El Vaticano excomulga a los obispos rebeldes del grupo de los lefebvrianos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Darío Brooks - BBC News Mundo

El Vaticano anunció este jueves la excomunión de varios jerarcas de una fraternidad católica de Suiza que participaron en un “acto de naturaleza cismática” en la consagración de obispos sin consentimiento del papa León XIV.

El decreto también declara la excomunión ipso facto de los fieles católicos que participen “formalmente” en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), un grupo ultraconservador también conocido como los lefebvrianos que había anunciado la consagración de los obispos en pleno desafío de la autoridad católica de Roma.

La FSSPX, con sede en Suiza, tiene alrededor de medio millón de fieles que estarían en riesgo de ser expulsados formalmente de la Iglesia católica.

La excomunión es uno de los castigos más severos que puede imponer la Iglesia, ya que expulsa efectivamente al infractor de la religión y lo excluye de la vida católica.

Lea aquí: Quiénes son los lefebvrianos, el grupo ultraconservador que desafió al papa León XIV

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la máxima autoridad de vigilancia doctrinal del Vaticano, dijo en un comunicado que el obispo Alfonso de Galarreta fue excomulgado “al haber cometido un acto de naturaleza cismática mediante la consagración episcopal de cuatro presbíteros, sin mandato pontificio y en contra de la voluntad del sumo pontífice”.

Junto a Galarreta fueron también excomulgados el obispo coparticipe Bernard Fellay, así como los presbíteros que fueron consagrados por la FSSPX: el suizo Pascal Schreiber, el estadounidense Michael Goldade y los franceses Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier.

“Se advierte a los clérigos y a los fieles laicos que no se sumen al cisma de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, pues incurrirían ipso facto en la pena de excomunión de oficio", añade la decisión.

Posteriormente, el Vaticano aclaró que no todos los miembros serían excomulgados automáticamente, pero sí aquellos que “participan habitualmente” en las celebraciones de la FSSPX y “comparten formalmente sus posiciones doctrinales”.

La anunciada consagración de los obispos, producida el miércoles, había sido vista como un cisma en la Iglesia católica -un término que indica una ruptura grave y formal- debido al desafío que planteaba para la autoridad de León XIV.

La FSSPX -que tiene presencia en varios países del mundo- es conocida por rechazar el Concilio Vaticano II, una histórica reunión de obispos en el Vaticano en la década de 1960 que impulsó una serie de reformas para la Iglesia mundial y buscó reparar sus relaciones con los judíos y con otras denominaciones cristianas.

El Concilio también permitió que la misa, hasta entonces celebrada sólo en latín, se oficiara en lenguas locales.

La Fraternidad rechazó ese cambio, alegando el deseo de preservar el sentido de misterio y formalidad del rito latino.

El obispo Alfonso de Galarreta encabezó la consagración obispal considerada cismática por el Vaticano. / Getty Images

Fieles en riesgo de excomunión

En una nota explicativa adicional emitida por el Vaticano, la Iglesia dijo que en el pasado hubo “múltiples intentos” por reintegrar a los miembros de la fraternidad iniciada por el arzobispo Marcel Lefebvre “a la plena comunión con la Iglesia católica”.

Sin embargo, tales esfuerzos resultaron “infructuosos”.

“Esta situación se ha visto agravada por las recientes consagraciones episcopales celebradas sin mandato papal, contra la voluntad del Santo Padre y en abierta violación del derecho canónico”, añade la nota.

“Por consiguiente, este Dicasterio, en el fiel ejercicio de las funciones que le han sido encomendadas, considera necesario señalar que este acto constituyó el crimen de cisma, con consecuencias canónicas para los ministros sagrados y los fieles laicos involucrados”, añade.

Según la ley canónica, esta “desobediencia” implica el rechazo a la dirección de Roma en la vida de la Iglesia católica, por lo que la consecuencia automática es la excomunión.

Y aquellos laicos (fieles católicos sin orden religiosa) que se “adhieran formalmente” a la FSSPX también caen en la excomunión inmediata, por lo que se estima que en este supuesto entrarían más de medio millón de seguidores de tal fraternidad.

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X tiene decenas de miles de seguidores. / Getty Images

Esto implica “compartir libre y conscientemente” los actos de los lefebvrianos que son considerados cismáticos, como la consagración de los cuatro obispos, pero también participar en “los actos eclesiales lefebvrianos”.

“Se advierte al santo pueblo de Dios que los sagrados ministros de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X administran los sacramentos ilícitamente y que el sacramento de la penitencia administrado por ellos y el matrimonio asistido por ellos son inválidos”, añade el Vaticano.

Por tanto, para evitar la excomunión ipso facto, el Vaticano pide a los fieles no participar en la fraternidad.

Massimo Faggioli, experto en el papado, dijo a la agencia Reuters que León XIV creía muy firmemente en las reformas del Concilio, al que los católicos suelen referirse como “Vaticano II”.

“No tiene remordimientos ni dudas sobre el hecho de que esta es la Iglesia del Vaticano II”, dijo Faggioli, profesor de la Universidad Villanova, a las afueras de Filadelfia. “Ha demostrado que no quiere transigir en eso”.

La excomunión implica que un creyente bautizado está “fuera de comunión” con la Iglesia, por lo que no puede recibir los sacramentos, por ejemplo, confesarse o casarse dentro de la Iglesia Católica Romana.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.