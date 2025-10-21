Panamá, 21 de octubre del 2025

    MEDIO ORIENTE

    El vicepresidente JD Vance aterriza en Israel para supervisar el acuerdo de alto al fuego

    EFE
    Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aterrizó este martes en Tel Aviv para supervisar la implementación del acuerdo del alto al fuego firmado por Israel y Hamás el 10 de octubre, confirmaron a EFE fuentes de la Embajada estadounidense en Jerusalén.

    La visita del mandatario, la primera al país desde su nombramiento, tendrá una duración de dos días, en los que se espera que se reúna con el primer ministro Israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente, Isaac Herzog.

    El diario Times of Israel señaló que se espera que se dirija a la sede estadounidense establecida en el sur de Israel para supervisar la implementación del acuerdo entre Israel y Hamás.

    Vance se encuentra en Israel como parte de los esfuerzos estadounidenses para reforzar la tregua en Gaza, en medio de especulaciones en la prensa estadounidense sobre una supuesta preocupación en la Casa Blanca de que Netanyahu viole el alto al fuego y reanude la guerra contra Hamás.

    Su visita coincide con la del enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, quienes llegaron al país ayer lunes.

    EFE

    Agencia de noticias

