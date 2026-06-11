Elecciones en Perú: Keiko Fujimori vuelve a adelantarse a Roberto Sánchez

Cristina J. Orgaz - BBC News Mundo

La candidata de derecha Keiko Fujimori ha vuelto a adelantarse, aunque levemente, a su rival de izquierda Roberto Sánchez en el último tramo del reñido conteo de votos tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, celebrada el domingo pasado.

Fujimori, del partido Fuerza Popular, que se postula a la presidencia por cuarta vez, supera a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, por unos 650 votos con el 98,2% de las boletas escrutadas, según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú.

El ajustado recuento da ahora a Fujimori un 50,002% de los votos, mientras que Sánchez suma el 49,998%.

El resultado está tan reñido que aún no se ha declarado un vencedor para elegir al noveno presidente que tendrá el país en una década y se prevé que el escrutinio continúe durante varios días e incluso semanas.

Los del domingo fueron unos comicios que siguieron al milímetro tras los problemas logísticos y denuncias de fraude de la primera vuelta llevada a cabo en abril, cuyos resultados tardaron un mes en conocerse.

En esta ocasión, el 1,76% de las actas electorales que representan alrededor de 400.000 votos han sido impugnadas para su revisión, lo que prolongará el proceso de conocer el resultado final.

El margen ha sido tan estrecho que prácticamente podría considerarse un empate. Esta podría ser la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que termina con un margen inferior al 1%.

Sánchez y Fujimori presentan visiones contrapuestas sobre el futuro de Perú. / Getty Images

El ganador sustituirá al presidente interino José María Balcázar, quien asumió el cargo el 18 de febrero como el noveno presidente de Perú en 10 años, y contribuirá a definir el tono de las relaciones con Washington y con otros gobiernos de marcada tendencia de izquierda o derecha en América Latina.

Muchos votantes esperan que las elecciones pongan fin a años de caos político que han visto a una sucesión de líderes encarcelados, depuestos y sometidos a juicio político.

Escándalos en ambos lados

Fujimori ya ha intentado, sin éxito, llegar a la presidencia en tres ocasiones. Es hija del difunto presidente Alberto Fujimori, quien fue encarcelado por violaciones de derechos humanos.

Sánchez, por su parte, se presenta como el heredero político del expresidente Pedro Castillo, de quien fue ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Castillo fue condenado el año pasado a 11 años y medio de prisión por los delitos de rebelión y conspiración, tras intentar sin éxito disolver el Congreso y concentrar poderes cuando estaba al frente del Ejecutivo en 2022.

Keiko Fujimori también tuvo su propio escándalo: un caso de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. Tras pasar por la cárcel, el Tribunal Constitucional terminó archivando el proceso. La sentencia le permitió volver a ser candidata justo a tiempo para estas elecciones.

Pedro Castillo fue presidente de Perú entre 2021 y 2022. / Getty Images

“La realidad es que, con un resultado tan ajustado, la legitimidad de quien asuma el cargo el 28 de julio será objeto de fuertes críticas, y el clima político interno, ya de por sí tenso y polarizado, seguirá sin resolverse”, explica a BBC Mundo, Eileen Gavin, analista principal para las Américas en la empresa de análisis de riesgos Verisk Maplecroft.

“Para los mercados, todas las apuestas apuntan a una victoria de Fujimori y a la continuidad de la política macroeconómica y monetaria que ha consolidado a Perú como uno de los países con mayor solvencia crediticia de América Latina”, añade Gavin.

Y eso que durante casi una década, el riesgo político, el debilitamiento de la gobernanza democrática y el desgaste institucional han condenado a la economía netamente minera de Perú a un crecimiento inferior al esperado por los economistas.

Cómo quedarán las instituciones

El FP de Fujimori será la fuerza política más numerosa en ambas cámaras, con 22 de los 60 escaños del Senado y 40 de los 130 de la Cámara de Diputados, pero si pierde frente a Sánchez deberá buscar aliados para tener fuerza en la oposición.

“Si Sánchez gana, se enfrentará a las tácticas de oposición habituales, perfeccionadas durante tres décadas por el fujimorismo, que también mantiene el control sobre instancias judiciales clave, como la Corte de Constitucionalidad”, recuerda la analista de Verisk Maplecroft.

Para Debora Reyna, economista en Oxford Economics, si Sánchez resulta ganador, el gobierno que forme no contaría con la mayoría en el Congreso. “Es un escenario de alto riesgo. Es probable que recurra a gobernar por decreto y a formular políticas discrecionales, lo que incrementaría la inflación y los niveles de deuda, a la vez que frenaría el crecimiento”.

Muchos peruanos están agotados por la inestabilidad del país. / Getty Images

El conteo de votos se ha convertido en una montaña rusa.

Fujimori había mostrado una ventaja en el inicio del recuento de las boletas tras las elecciones del domingo, pero Sánchez pasó adelante el lunes.

Ambos candidatos habían pedido calma y paciencia durante los primeros días de recuento de votos, pero luego Sánchez comenzó a endurecer su tono a medida que se acortaban las diferencias.

Algunos simpatizantes de Sánchez, informa Reuters, se reunieron el miércoles frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un distrito de Lima para protestar “en defensa de los votos” del postulante de izquierda, pero fueron dispersados con chorros de agua.

Dos visiones contrapuestas

La inseguridad y la delincuencia han sido dos de los temas prioritarios para los votantes en esta segunda vuelta electoral.

Al aumento de los homicidios se suman los cerca de 30.000 episodios de extorsión denunciados en Perú 2025, muchos de los cuales afectaron a pequeñas empresas o a trabajadores del sector del transporte.

Fujimori ha basado su campaña en una serie de políticas de mano dura contra la delincuencia, declarando la “guerra” a los extorsionadores y prometiendo desplegar al ejército contra el crimen organizado, tomar el control de las cárceles y colaborar con las instituciones financieras para bloquear el dinero proveniente de la criminalidad.

Es precisamente ese enfoque el que, según analistas, hace temer a algunos votantes que se produzca un regreso a la época de Alberto Fujimori —presidente entre 1990 y 2000—, cuya política de mano dura derivó en su encarcelamiento por violaciones de los derechos humanos.

Los partidarios de Fujimori contraponen su enfoque de libre mercado y su promesa de atraer más inversión estadounidense a las propuestas de Sánchez: revisar contratos mineros, aumentar ciertos impuestos corporativos, elevar el salario mínimo y otorgar al Estado mayor control sobre los recursos naturales, ideas que han inquietado a los mercados financieros.

Sánchez argumenta que la riqueza derivada de los recursos naturales de Perú no llega a la gente común ni a las comunidades —a menudo rurales— donde se concentra gran parte de la actividad minera.

En cualquier caso, en los días previos a la segunda vuelta el candidato izquierdista matizó su discurso, presentando un nuevo plan de gobierno más moderado y distinto al de los comicios del 12 de abril, y asegurando que respetará la autonomía del banco central y el marco legal que facilita las inversiones, defendiendo la estabilidad macroeconómica como condición necesaria para atraer inversiones.

Sánchez también ha prometido liberar al expresidente de izquierda Pedro Castillo.

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