Seis elefantes salvajes mueren ahogados al resbalar en una cascada en Tailandia

Seis elefantes salvajes se ahogaron al resbalar en una cascada en Tailandia y otros dos lograron salvarse al quedar varados intentando rescatar a uno de los que cayeron en la corriente, informaron el sábado las autoridades.

Funcionarios del parque nacional Khao Yai escucharon elefantes "que pedían ayuda" a las 03H00, dijo el departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas de Tailandia en un comunicado.

Horas más tarde encontraron seis cuerpos en el fondo de la cascada Haew Narok ("El abismo del infierno").

Aparentemente, otros dos paquidermos habrían intentado salvar a uno de los que cayeron y quedaron atrapados en un resbaladizo trozo de roca sobre las agitadas aguas.

El video mostraba a otro de los enormes animales luchando desesperadamente para regresar a donde estaba su pareja.

The wild elephant duo have managed to escape the death by climbing up from the rocky waterfall of Haew Narok in Khao Yai National Park after plunging into the flash floods and soaking in the deep water for nearly a day.#KhaoYai#HeawNarokWaterfall#BangkokTribune#bkktribune.com pic.twitter.com/wOPvyC7gkX