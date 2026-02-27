Panamá, 27 de febrero del 2026

    Embajada de Estados Unidos autoriza salida de personal no esencial de Israel por seguridad; crece tensión con Irán

    EFE
    Las restricciones para desplazare incluyen la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania. EFE

    La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó este viernes la salida de Israel de personal no esencial del Gobierno estadounidense y de sus familiares debido a “riesgos de seguridad”, informó la propia representación diplomática a través de sus canales oficiales.

    “Se recomienda considerar la salida de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles”, recoge el mensaje de la Embajada.

    Según recoge la nota, “debido a recientes incidentes de seguridad y sin previo aviso”, la embajada podría, además, “restringir o prohibir temporalmente el desplazamiento de empleados gubernamentales y sus familiares a determinadas zonas de Israel, incluyendo la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania”.

    Además convida a su personal y familiares a que consideren abandonar Israel “mientras haya vuelos disponibles”.

    El anuncio coincide con la llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, a la costa israelí como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán.

    Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní bajo las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y decenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica.

    El encuentro, producido en Ginebra, concluyó con declaraciones de tono positivo por parte de los mediadores y una próxima reunión ya fijada para la semana próxima.

    EFE

    Agencia de noticias

