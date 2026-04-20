Embajador de Ecuador en Colombia regresa a su país tras llamado a consultas de Cancillería

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El embajador de Ecuador en Colombia, Arturo Félix Wong, llegó de regreso a Ecuador tras el llamado a consultas de la Cancillería y no por una evacuación de emergencia por amenazas en su contra, como se había difundido en redes sociales durante la tarde de este domingo.

Así lo confirmó el propio Wong al diario ecuatoriano Expreso, donde explicó que la información relativa a la emergencia era “falsa” y que volvió “por el llamado” del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ante la escalada de tensiones entre ambos países.

La Cancillería de Ecuador llamó a consultas a su embajador en el país vecino después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegurara que el exvicepresidente Jorge Glas era un “preso político”.

El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, respondió que dichas declaraciones eran un “atentado a la soberanía” y llevó a cabo acciones diplomáticas, que después derivaron en que Colombia hiciese lo propio con su embajadora en Quito.

Jorge Glas cumple condena por delitos de corrupción en la prisión de máxima seguridad de Ecuador, en la provincia costera de Santa Elena, tras su detención el 5 de abril de 2024 en el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito para sacarlo a la fuerza, cuando ya había recibido asilo.

Con todo, Ecuador y Colombia llevan inmersos en una guerra comercial desde enero, cuando Noboa anunció una subida del 30 % de aranceles a productos colombianos por la supuesta falta de compromiso de Petro en la lucha contra el narcotráfico.

Esto ha derivado en una escalada progresiva de aranceles, donde el mandatario ecuatoriano anunció una subida del 100 % a Colombia a principios de abril.