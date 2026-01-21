Embajador Marino Cabrera afirma que Trump y Mulino hicieron lo ‘imposible’: cerrar la frontera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá dio inicio oficial este 20 de enero de 2026 a los actos de celebración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

El lanzamiento se realizó con la recepción denominada “Freedom 250”, celebrada en la residencia del embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

Al evento asistieron ministros de Estado, diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, altos funcionarios gubernamentales, representantes del sector empresarial, entre otros.

También participaron Bernie Moreno, senador de Estados Unidos por Ohio, y Caleb Orr, secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales.

One year stronger: celebrating the anniversary of President Trump’s inauguration and the launch of #Freedom250 — 250 years of American freedom! Great to be joined by Senator @berniemoreno, @EconAtState’s Caleb Orr, and leaders from across Panama as we honor our heritage and the… — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) January 21, 2026

Durante su intervención, el embajador Marino Cabrera destacó el simbolismo de la fecha: “Esta recepción tiene un significado especial porque hoy también celebramos el primer aniversario de la toma de posesión del presidente Donald Trump. Un año que ha reafirmado el liderazgo estadounidense, nuestro compromiso con la libertad y una diplomacia clara y orientada en resultados positivos para la región”.

Cabrera, quien asumió el cargo como embajador de Estados Unidos en Panamá en abril de 2025, explicó que la velada también buscó resaltar los valores fundacionales del país norteamericano. Dentro de la residencia, los asistentes pudieron apreciar imágenes y datos biográficos de los padres fundadores de los Estados Unidos, líderes políticos y estadistas que encabezaron la Revolución Americana y firmaron la Declaración de Independencia en 1776.

En su discurso, el diplomático afirmó que los esfuerzos conjuntos de los presidentes Donald Trump y José Raúl Mulino lograron “hacer lo que muchos decían que era imposible”, en referencia al cierre del Darién a la migración irregular.

Asimismo, resaltó la ampliación de la cooperación bilateral en materia de seguridad para proteger el Canal de Panamá y la región.

Durante la recepción también se anunciaron algunas de las actividades que formarán parte del programa Freedom 250, el cual contempla una agenda de eventos culturales y educativos que, según el embajador, “celebrarán la historia estadounidense y el futuro de nuestra relación con Panamá”.

Una de las actividades previstas se desarrollará en coordinación con la Alcaldía de Panamá y llevará el programa Freedom 250 al Casco Antiguo peatonal el último domingo de junio. Este evento se realizará pocos días antes del 4 de julio, fecha en la que Estados Unidos conmemora la firma de su Declaración de Independencia en 1776, cuando proclamó su separación formal del Imperio británico.

Al cierre del acto, Cabrera subrayó el valor de la relación bilateral: “Esta noche celebramos no solo la historia de Estados Unidos sino también el papel de nuestros socios como Panamá en construir un futuro más seguro, próspero y libre para nuestras naciones”.