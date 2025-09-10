Embajadora de Barbados en Panamá: ‘Nuestros vínculos continúan creciendo’

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Este 2025 se cumplieron 50 años desde que Panamá y Barbados establecieron relaciones diplomáticas.

La embajadora de la isla caribeña en Panamá, Amanda Martínez, califica este vínculo como fuerte y en constante expansión: “Estamos disfrutando de las relaciones bilaterales que hemos tenido por aproximadamente 50 años, con la definición de estas en 1975, y ellas continúan creciendo año tras año”, expresó Martínez en entrevista con este medio.

Como ejemplo de la cercanía entre ambos países, la diplomática destacó las recientes visitas de miembros del gabinete de José Raúl Mulino a Barbados, incluyendo al canciller de la República, Javier Martínez-Acha, y a la ministra de Cultura, Maruja Herrera.

Con la presencia del canciller de Panamá, @javierachapma, el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Barbados, Kerrie Symmonds y la embajadora Xiomara Pérez se realizó la apertura de la nueva sede de la Embajada de Panamá, en Bridgetown, Barbados. pic.twitter.com/k9Mc2T8uUj — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) August 15, 2025

Asimismo, mencionó la firma de un memorando de entendimiento (MoU) entre Barbados Port Inc. (BPI) y la Autoridad Marítima de Panamá, orientado a profundizar el comercio, fortalecer los vínculos comerciales y fomentar el crecimiento económico mutuo entre ambos países.

Martínez, quien presentó oficialmente sus cartas credenciales ante el presidente de Panamá el 23 de julio de 2025, detalló los pilares de la labor de su embajada, enfocados en el comercio, la conectividad aérea y un mayor intercambio cultural.

“La prioridad clave es identificar socios que puedan proveer alimentos, como huevos y yuca, y otros productos para reducir el costo de vida en Barbados”, apuntó.

Además, buscan introducir productos barbadenses en Panamá, como su famoso ron.

“Estos socios se buscan tanto en Panamá como también a través de conexiones con socios latinoamericanos por medio del istmo”, añadió.

DATOS GENERALES DE BARBADOS Ubicación: Isla en el Caribe Oriental, al este de las Antillas Menores. Limita al oeste con el océano Atlántico y al sur con el Caribe. Capital: Bridgetown. Población: Aproximadamente 300,000 habitantes (2025 estimado). Idioma oficial: Inglés. Economía: Principalmente basada en turismo, servicios financieros y exportación de azúcar, ron y productos agrícolas. El turismo representa un gran porcentaje del PIB, con visitantes de América del Norte, Europa y otros países caribeños.

Actualmente, Copa Airlines ofrece cuatro vuelos semanales entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen y el Aeropuerto Internacional Grantley Adams en Bridgetown (capital de Barbados).

La embajadora anunció que se trabaja para ampliar esta conexión a un vuelo diario: “Estamos satisfechos con las opciones de vuelos existentes, y a la vez seguimos trabajando para establecer un servicio de vuelos diario, que sabemos traerá mayores beneficios económicos y sociales a ambos países”, señaló.

Martínez también destacó la importancia de los programas culturales y educativos: “Estamos buscando crear mayores programas de intercambio cultural y de idiomas”, recordando que el idioma oficial de Barbados es el inglés.

La entrevista se realizó en el marco de la presentación del movimiento We Gatherin’, que invita a los descendientes de barbadenses a regresar a la isla y reconectar con sus raíces.

Como parte de esta campaña, miembros del Haynesville Youth Group, un colectivo juvenil barbadense, realizaron presentaciones culturales en Panamá.

“Como se puede ver en este grupo de jóvenes de Haynesville, hay similitudes culturales entre nuestros dos países, y estamos buscando que más grupos vengan próximamente”, señaló la embajadora.

Añadió que se trabaja con la Embajada de Panamá en Barbados para identificar programas de intercambio para grupos culturales y para quienes deseen aprender español e inglés en ambos países.

Otra de las prioridades de la embajada es reconectar con los descendientes de Barbados establecidos en Panamá. Para ello, colaboran con la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños y la Asociación Afrodescendientes Panameños Unidos, entre otros, con el objetivo de fortalecer los lazos con estas comunidades.

Barbados y Panamá comparten una fuerte conexión histórica y cultural. Cerca de 20 mil ciudadanos barbadenses participaron en la construcción del Canal de Panamá, contribuyendo a una riqueza cultural que se refleja en la gastronomía y el arte panameños.

“Sabemos que debe haber miles de personas que tienen conexiones con Barbados, pero estamos ayudando a reidentificar y conectar con esas personas para tener una mayor comprensión”, afirmó Martínez. Este año, la embajada organizó un taller genealógico en Ciudad de Panamá, con la participación de unas 100 personas con vínculos directos a abuelos que trabajaron en la construcción del Canal.

“Queremos ayudar a conectar a las generaciones de descendientes de Barbados. No tenemos un número firme, y es lo que pretendemos hacer”, concluyó.