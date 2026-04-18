Panamá, 18 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Según informe de agencia marítima

    Embarcaciones iraníes disparan contra un petrolero en Ormuz

    EFE
    Embarcaciones iraníes disparan contra un petrolero en Ormuz
    Captura de la web MarineTraffic que muestra el tráfico de embarcaciones en el estrecho de Ormuz. EFE/ Marinetraffic

    Dos lanchas patrulleras de la Guardia Republicana de Irán abrieron fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, según alertó el capitán de ese barco, de acuerdo al Centro de Operaciones Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), una agencia británica de seguridad.

    +info

    Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz tras acusar a EU de cometer actos de ‘piratería’ con su bloqueo naval

    El capitán del buque cisterna comunicó que el incidente se produjo a unas 20 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al noreste de Omán, indica una notificación del UKMTO.

    Las lanchas iraníes se acercaron, sin que se detectara ningún problema por radio, y luego abrieron fuego contra el buque, pero tanto el buque cisterna como la tripulación están a salvo.

    El UKMTO agrega que las autoridades están investigando el incidente, que tuvo lugar después de que Irán se retractara de su promesa de mantener abierto Ormuz a la navegación.

    Esta madrugada, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió en su cuenta de X de que el estrecho de Ormuz “no permanecerá abierto” si continúa el bloqueo estadounidense.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Baja la gasolina de 95 octanos desde este viernes; la de 91 se mantiene. Leer más
    • En los próximos días iniciará el registro para el Cepanim, según el MEF. Leer más
    • Así funcionará el ‘taxi de lujo’ en Panamá tras nuevo decreto del Gobierno. Leer más
    • La Corte anula el contrato de la Lotto y el Pega 3. Leer más
    • Expertos sobre el Puente de las Américas: ¿por qué las reparaciones no pueden esperar?. Leer más
    • El hombre asesinado en Llano Bonito era un financista de origen suizo. Leer más
    • Trillizos panameños combinan triatlón y tiro rumbo al sueño suramericano. Leer más