Panamá, 06 de septiembre del 2025

    Emiten aviso de tormenta severa en Nueva York, con posibles tornados e inundaciones

    EFE
    Emiten aviso de tormenta severa en Nueva York, con posibles tornados e inundaciones
    El sistema de tormentas podría causar tornados aislados y granizo. EFE

    El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) emitió este sábado un aviso de tormentas severas en el estado de Nueva York y alertó de posibles tornados e inundaciones.

    “Se advierten múltiples tormentas eléctricas que se aproximan al área metropolitana de Nueva York. Las ráfagas de viento superiores a 93 kilómetros por hora indican una tormenta preocupante, con rayos y fuertes lluvias”, alertó el departamento de la agencia en Nueva York en su perfil de X.

    El aviso está activo hasta las 8:00 p.m. (hora local) en los distritos del Bronx y Manhattan y en otros condados como Putnam, Nassau o Rockland, y también se extiende a algunas zonas de Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania.

    Según el NWS, el sistema de tormentas podría causar tornados aislados y granizo del tamaño de monedas de 25 centavos.

    EFE

    Agencia de noticias


