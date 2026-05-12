Emmanuel Macron asegura que la situación del hantavirus ‘está bajo control’ en Francia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este martes que la situación del hantavirus “está bajo control” en su país, donde la ciudadana francesa que dio positivo por el virus sigue hospitalizada en estado “grave”.

“El Gobierno ha tomado las decisiones correctas. La situación está bajo control, bajo su autoridad, gracias a nuestros profesionales sanitarios, a quienes quiero agradecer nuevamente”, subrayó Macron en Nairobi durante una rueda de prensa al término de la Cumbre África Adelante entre Francia y el continente africano.

El presidente señaló que “se ha implementado un protocolo extremadamente riguroso para todos los casos y contactos, teniendo en cuenta toda la información disponible para los científicos y siendo sumamente cautelosos tanto con los periodos de incubación como con los riesgos en las primeras etapas de la infección”.

“En base a esto, el Gobierno cuenta sin duda con uno de los protocolos más exigentes, como España y algunos otros, lo cual es positivo”, enfatizó el jefe de Estado.

Macron incidió en que el hantavirus “es un virus conocido, cuyas características son diferentes a las que experimentamos con la COVID-19”, y destacó que “ahora es importante que exista una verdadera coordinación europea” en cuanto a protocolos.

El hantavirus suele transmitirse a humanos por el contacto directo con la orina o excremento de los roedores, aunque la OMS confirmó que a bordo del crucero se detectó la cepa Andes, que en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.

“Creo que debemos avanzar hacia los estándares más exigentes que se han definido a muy corto plazo, y que la Organización Mundial de la Salud puede coordinar todo esto adecuadamente en las próximas etapas —movilización, vigilancia, altos estándares—, pero continuando avanzando a la luz de la ciencia”, añadió.

La ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, informó este martes que la ciudadana francesa que dio positivo por hantavirus de tipo Andes permanece hospitalizada en estado “grave” en cuidados intensivos.

Otros cuatro franceses repatriados junto a ella por el brote registrado en el crucero MV Hondius evolucionan favorablemente y han dado negativo, según la ministra.

Paralelamente, las autoridades francesas identificaron 22 casos de contacto, que están ingresados o están en camino de serlo para un periodo mínimo de quince días.