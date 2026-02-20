Emotivo triunfo: Nando Boom obtiene su primer Premio Lo Nuestro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras cuatro décadas de trayectoria, Nando Boom obtuvo su primer Premio Lo Nuestro 2026 por “Dem Bow” y celebró el logro entre lágrimas.

El artista panameño Nando Boom vivió una noche histórica al ganar su primer Premio Lo Nuestro tras más de cuatro décadas de trayectoria musical.

El reconocimiento llegó este jueves 19 de febrero, durante la gala celebrada en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos.

El galardón fue otorgado en la categoría de Mejor Canción Dembow por el tema Dem Bow, interpretado por la dominicana Natti Natasha junto a Nando Boom y Dímelo Flow, consolidando así el impacto del ritmo que marcó una era en la música latina.

Visiblemente emocionado, Nando Boom compartió un video en sus redes sociales en el que, entre lágrimas, agradeció el premio y recordó que en sus 40 años de carrera nunca había recibido un reconocimiento de esta magnitud, un logro que finalmente se materializó en esta edición de Premio Lo Nuestro.

Otra figura nacional que formó parte de la ceremonia fue Sech, quien participó en el homenaje a Arcángel interpretando Me prefieres a mí. En este tributo también intervinieron Jhayco, J Balvin, Eladio Carrión y Mora.

El cantante Boza también dijo presente entre los nominados, compitiendo en la categoría Afrobeats del Año con su tema San Blas.

Durante la presentación de Thalía −en el lanzamiento de Dancing Queen− la acompañaron en el escenario: Paola Ruiz, Pollito Tropical, Wendy Guevara y la modelo panameña Gracie Bon.

En una gala marcada por estrenos, colaboraciones inéditas y homenajes, Premio Lo Nuestro 2026 reconoció a Bad Bunny como el máximo ganador de la noche con seis galardones, seguido por Carín León, quien obtuvo cinco premios.

La velada también destacó a Karol G y Maluma, cada uno con tres reconocimientos, en una edición que celebró la diversidad y el impacto de la música latina.