Panamá, 18 de abril del 2026

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    tras fallidos intentos

    Empresarios lideran rescate de ballena varada en el Báltico

    EFE
    Empresarios lideran rescate de ballena varada en el Báltico
    El pasado 1 de abril autoridades y expertos anunciaron que abandonaban la lucha por el cetáceo. Imagen tomada de X

    Un nuevo intento de rescatar a la ballena jorobada encallada desde hace casi tres semanas en la costa alemana del mar Báltico comenzó este sábado, una iniciativa liderada por dos empresarios germanos que tiene lugar tras varios e infructuosos intentos previos de expertos y autoridades.

    Un dispositivo consistente en una plataforma con una excavadora y material de rescate trata de liberar al cetáceo, atrapado en un banco de arena en el lago Kirchsee, frente a la isla alemana de Poel, en el mar Báltico.

    El plan ideado en esta nueva tentativa para liberar al animal, que lleva 19 días encallado, pasa por elevar al cetáceo con cojines de aire y transportarlo sobre una lona entre dos pontones hasta el mar del Norte.

    La iniciativa está financiada por los empresarios Walter Gunz, cofundador de la cadena de distribución de electrónica de consumo MediaMarkt, y Karin Walter-Mommert, conocida en el sector de los deportes ecuestres.

    Sobre ellos recae la responsabilidad exclusiva de esta iniciativa, precisó el ministro de Medio Ambiente del estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania, Till Backhaus, después de que fracasaran anteriores intentos.

    El pasado 1 de abril autoridades y expertos anunciaron que abandonaban la lucha por el cetáceo para dejarle morir en paz, hasta que surgió la iniciativa de Gunz y Karin Walter-Mommert.

    EFE

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