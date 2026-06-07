En directo | Perú elige presidente: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan en segunda vuelta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Más de 27.3 millones de peruanos están convocados este domingo a las urnas para elegir al presidente que gobernará el país entre 2026 y 2031.

Perú celebra este domingo 7 de junio la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que la candidata de derecha Keiko Fujimori y el aspirante de izquierda Roberto Sánchez se disputan la Presidencia para el período 2026-2031.

Más de 27.3 millones de ciudadanos están convocados a las urnas en una jornada electoral que comenzó a las 7:00 a.m. y se extenderá durante diez horas en todo el territorio nacional.

Los electores deberán escoger entre dos proyectos políticos antagónicos que representan visiones distintas del futuro del país.

Por un lado, Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), busca llegar al poder con una propuesta centrada en el crecimiento económico, la estabilidad y la apertura comercial.

La candidata ha reivindicado parte del legado de su padre, cuya gestión es recordada por la derrota de los grupos subversivos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), aunque también estuvo marcada por condenas por violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción.

Combo de fotografías de archivo que muestra a los candidatos a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori (i) y Roberto Sánchez. EFE

En la otra acera se encuentra Roberto Sánchez, aliado político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien actualmente permanece encarcelado tras ser condenado por el fallido intento de golpe de Estado ocurrido a finales de 2022.

Sánchez ha prometido impulsar la liberación de Castillo como una medida de reparación para sus seguidores, principalmente en sectores rurales y de menores ingresos, que consideran que el exmandatario fue impedido de gobernar por las élites políticas y económicas del país.

La elección se desarrolla en un ambiente de alta polarización política y social. Además, los sondeos realizados antes del inicio del período de silencio electoral apuntaban a una contienda muy cerrada, aunque la legislación peruana prohíbe la difusión de encuestas durante la última semana previa a la votación.