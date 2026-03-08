En fotos: mujeres alrededor del mundo salen a las calles a conmemorar un nuevo Día Internacional de la Mujer

Redacción - BBC News Mundo Mujeres de alrededor de gran parte del mundo han salido a las calles este 8 de marzo, cuando se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer.
En varios países de América Latina las calles se han teñido de morado y verde, con mujeres de todas las edades manifestándose por sus derechos.
También lo han hecho en Estados Unidos, Europa, Asia y en gran parte del globo.
En algunas de las fotografías que recopilamos a continuación, se puede ver que varias de las manifestaciones han estado marcadas por la guerra que se vive en Medio Oriente tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Las muestras de solidaridad también han ido en favor del fin de la guerra en Ucrania y los ataques que persisten en Gaza.
Una mujer de 100 años participa de las manifestaciones de Madrid, España. / Getty Images Muchas jóvenes se han hecho presentes en las marchas de alrededor del mundo. / Getty Images Las francesas se visten de "Rosie, la remachadora" en una demostración en París. / Getty Images La artista y activista feminista Saranda Sadikaj, conocida como "Ms. Indefinite", con sede en Kosovo, hace una performance en Pristina. / Getty Images Demostraciones en las calles de España, en la marcha bajo el lema "feministas antifascistas. Somos más y estamos en todas partes". / Getty Images En las calles de la capital de Tailandia, Bangkok, mujeres reclamaron por sus derechos. / Getty Images Las manifestaciones se han extendido por varias ciudades de Brasil. / Getty Images Conmemoración por las víctimas de femicidio en una demostración en las calles de Río de Janeiro, Brasil. / Getty Images Las mujeres brasileñas levantando sus puños en una demostración en Río de Janeiro, Brasil. / Getty Images Las mujeres ucranianas participaron de una masiva marcha en Kiev. / Getty Images En Chile, recordaron a las ejecutadas políticas durante la dictadura de Pinochet. / Getty Images Masivas marchas se registraron en Barcelona, bajo el lema "Frente al imperialismo colonial y fascista: lucha transfeminista". / Getty Images Marcha multitudinaria en las calles de Ámsterdam, Países Bajos. / Getty Images Decenas de activistas marchan en las calles de Malang, Java Oriental, Indonesia / Getty Images Una mujer posa con su cartel en las masivas marchas en España. / Getty Images Mujeres participan en la manifestación por la igualdad de género y contra la violencia hacia las mujeres en Estambul, Turquía. / Getty Images Una manifestante carga a su bebé, mientras sostiene un cartel que dice: "Apoyamos a nuestras hermanas en Medio Oriente", en una convocatoria en Escocia. / Getty Images En varias marchas se pudo ver la bandera de Palestina. / Getty Images