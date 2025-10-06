En los últimos cuatro meses, 1,083 mexicanos han sido detenidos en redadas en Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que al menos 1,083 mexicanos han sido detenidos en Estados Unidos en los últimos cuatro meses como resultado del endurecimiento de redadas migratorias, y exigió al Gobierno estadounidense un cambio de enfoque en el trato a la comunidad migrante.

“Del 6 de junio, cuando se intensificaron las redadas, al 5 de octubre, son 1,083 mexicanos que han sido detenidos”, aseguró la mandataria durante su conferencia matutina.

La gobernante mexicana aseguró que todos los connacionales detenidos están siendo atendidos por la red consular mexicana y que algunos ya han sido deportados.

No obstante, reiteró su rechazo a las acciones emprendidas por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

“Nosotros estamos en contra de estas redadas que se han estado haciendo a nuestros compatriotas y a otras nacionalidades”, enfatizó.

Sheinbaum volvió a defender el papel de los migrantes mexicanos en la economía estadounidense y criticó los discursos que los criminalizan.

“Los mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos son trabajadores. Si hay alguien que cometió un delito, pues tiene que revisarse. No son criminales. Son trabajadores y trabajadoras que han sacado adelante la economía de Estados Unidos y son necesarios para la economía de Estados Unidos”, sostuvo.

Asimismo, llamó al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a buscar alternativas a la persecución migratoria.

“Tiene que buscarse otro esquema por parte del Gobierno de Estados Unidos”, dijo, al tiempo que exhortó a los connacionales a solicitar asistencia en las sedes diplomáticas mexicanas.

“A nuestros compatriotas -concluyó- que se acerquen a los consulados, que siempre, siempre van a ser atendidos”.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de un aumento de operativos migratorios en varios estados de Estados Unidos, particularmente en zonas fronterizas y lugares de trabajo.