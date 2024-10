En Panamá también conmemoran el primer año de ataques terroristas en Israel

Escuchar audio noticia

Con una solemne ceremonia en el Anfiteatro de la Cancillería Panamá, personal de la embajada de Israel e invitados especiales conmemoraron el primer año de los ataques terroristas ejecutados por el grupo Hamás al sur de Israel.

El acto comenzó con un minuto de silencio en memoria de las 1,200 víctimas —israelíes y extranjeros asesinados— de aquel 7 de octubre de 2023, entre ellos más de 360 jóvenes que participaban en el Festival de Música de Nova.

Itai Bardov, embajador de Israel en Panamá, recordó que hace un año ocurrieron “los horrores inimaginables” del 7 de octubre.

Dijo que ese día quedó grabado para siempre en los corazones y mentes de todos, porque ese día “el pueblo de Israel perdió padres, madres, hijos, hijas, abuelos, nietos y amigos, asesinados de las formas más atroces e inimaginables”.

“Ha sido un año en que nos hemos visto expuestos a imágenes de bebés asesinados y cadáveres decapitados, testimonios de las torturas, humillaciones y abusos sexuales perpetrados por los terroristas de Hamás e historias de las pesadillas que los 251 inocentes secuestrados habían soportado bajo el cautiverio de Hamás”, dijo.

Bardov dijo que hasta ahora no sé sabe cuántas de las 101 personas que aún están secuestradas en manos de Hamás están con vida, pero estima que sólo la mitad de ellas. Sostuvo, además, que luego de ese día, el antisemitismo se ha incrementado, recordando la década de 1930 y debe encender señales de alerta en todo ser humano sin importar su religión, ideología o creencia política.

“El antisemitismo no es una declaración política, no es una forma de resistencia, es odio, claro y simple y el odio, y el odio no tiene lugar en una sociedad justa y humana”, indicó.

En la ceremonia se escucharon testimonios entre ellos el de Diego Engelberd, quien viajó desde Israel para compartir la incertidumbre que vivió debido a que su hermana Karina y sus sobrinas Yuva de 11 años y Mika de 18 fueron secuestradas junto a su cuñado, Ronen.

De acuerdo a la embajada, fueron liberadas, pero “tristemente su cuñado fue asesinado por los terroristas de Hamás y su cuerpo permanece aún en cautiverio”.

La ceremonia incluyó la presentación del documental “Screams Before Silence”, dirigido por Sheryl Sandberg y Anat Stalinsky, el cual recopila relatos de testigos presenciales, rehenes liberados, médicos, socorristas, forenses y sobrevivientes de la masacre.

También se expusieron 11 pinturas de ilustradores y artistas israelíes.