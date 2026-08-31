En qué consiste el ‘mayor acuerdo petrolero de la historia’ entre Estados Unidos y Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ángel Bermúdez - BBC News Mundo

El acuerdo petrolero con Venezuela anunciado este viernes por Donald Trump es una de las medidas más polémicas que el presidente de EE.UU. ha tomado con respecto al país sudamericano.

Y eso no es poca cosa si se considera que en los últimos 12 meses el mandatario estadounidense estableció un bloqueo marítimo sobre Venezuela, ejecutó una operación militar para detener al entonces presidente Nicolás Maduro, para finalmente -en lugar de impulsar una transición democrática- terminar reconociendo a su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como gobernante interina del país.

Este viernes, Trump informó a través de un mensaje en Truth Social que había logrado “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, a través del cual Estados Unidos habría conseguido “el control mayoritario” sobre más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano “sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”.

La información fue confirmada poco después por Rodríguez, quien señaló que el acuerdo traerá consigo inversiones por más de $100,000 millones, así como un ingreso en tributos para el Estado venezolano de unos $209,000 millones.

Inmediatamente comenzaron a hacerse públicas duras críticas y cuestionamientos procedentes de muy distintos sectores de la vida venezolana.

El economista venezolano Ricardo Hausmann, profesor de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard y firme opositor al gobierno venezolano y a Trump, criticó en términos muy duros lo ocurrido en un mensaje dirigido al secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los artífices del acuerdo.

“Usted decidió utilizar el poder de Estados Unidos no para liberar a los venezolanos, sino para aliarse con nuestros opresores. Optó por impulsar una apropiación de activos, un acuerdo inconstitucional con un gobierno ilegítimo y opresivo, en lugar de utilizar el liderazgo de Estados Unidos para restablecer primero el orden constitucional y la democracia”, escribió Hausmann en X.

En el otro extremo ideológico, Rafael Ramírez, quien fue presidente de la estatal Pdvsa y ministro de Petróleo durante gran parte del gobierno de Hugo Chávez, dijo que el acuerdo pasaría a la historia “por entreguista y por abrir las puertas al nuevo colonialismo de los Estados Unidos”.

“Un acuerdo de espaldas al país, evidentemente inconstitucional, que cede el control del territorio y del petróleo a una potencia extranjera”, escribió en X.

BBC Mundo te explica las claves para entender este acuerdo petrolero y la polémica que ha generado.

¿En qué consiste?

Trump festejó el acuerdo como "el mayor de la historia". / Getty Images

El acuerdo prevé entregar a Estados Unidos el control mayoritario de 17 yacimientos que representan unos 65,000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.

Esto equivale aproximadamente al 21.5% de las reservas de Venezuela, que es el país con las mayores reservas probadas del mundo, estimadas en unos 303,000 millones por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

Partiendo de los datos anunciados inicialmente, el economista Francisco Rodríguez comparó el acuerdo con los términos en los que las petroleras internacionales explotaban el crudo venezolano durante la dictadura de Juan Vicente Gómez hace un siglo.

“Presidenta: según sus cifras, este acuerdo generará ingresos fiscales de apenas $3.22 por cada barril de petróleo venezolano. Ello representa un 4.7% del precio actual, y menos de la mitad de la tasa de regalías contemplada en concesiones otorgadas por Juan Vicente Gómez”, escribió Rodríguez la noche del viernes en X.

En una alocución televisada la noche del sábado, la gobernante pareció acusar recibo de estas críticas, dijo que los venezolanos tenían derecho a saber más sobre el acuerdo y ofreció nuevos detalles.

Dijo que había sido suscrito por 25 años para el desarrollo de 17 campos estratégicos “con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios”.

“¿Cuánto recibe Venezuela? Tomando como referencia un precio del barril de $65 —que puede ser más, puede ser menos— los ingresos de nuestro país llegarían a un total de $209.335 millones para el Estado venezolano”.

“En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de $19 ingresan directamente a nuestro país”, señaló.

Y aclaró que esa era la meta del acuerdo con Estados Unidos, pero que la producción será mayor gracias a acuerdos con petroleras internacionales como Repsol, Eni, Shell y BP.

Según Delcy Rodríguez, el acuerdo con Estados Unidos buscará el desarrollo de ocho bloques verdes —aquellos en los que ya se identificó la existencia de crudo pero que aún no han sido desarrollados— con un cobro de regalías mínimas de 16% y una tasa de impuesto sobre la renta de 34%.

Además, aseguró que Venezuela mantendrá la propiedad y la soberanía sobre sus recursos.

La presidenta interina justificó este acuerdo argumentando que tener las mayores reservas de petróleo del mundo no era suficiente y que hace falta “inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva” —que es lo que aportaría Estados Unidos— para convertir esa riqueza en bienestar.

Luis Pacheco, académico no residente del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), le comentó a BBC Mundo que esa justificación de Rodríguez era la misma que se había usado en la década de 1990 durante el proceso de apertura petrolera que durante décadas fue satanizado por el chavismo.

“El discurso que ella dio es básicamente el discurso de la apertura petrolera de los años 90. Es un reconocimiento de que la política nacionalista ideológica del chavismo nos hizo perder 35 años, toda una generación”, critica Pacheco.

¿Qué gana Venezuela con este acuerdo?

Venezuela requiere decenas de miles de millones de dólares en inversión para recuperar su industria petrolera. / Reuters

A pesar de ser el país con las mayores reservas probadas de crudo, la industria petrolera venezolana está quebrada.

En poco más de 25 años, la producción de crudo del país pasó de un récord de poco más de 3 millones de barriles diarios -justo antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- a unos 500,000 barriles diarios en su peor momento en 2019, cuando se ubicó así en niveles similares a los del año 1950.

Ese deterioro es considerado como el resultado de años de desinversión, corrupción y politización vivida durante el chavismo, a los que en los últimos años se sumaron las sanciones de Estados Unidos.

“El chavismo dejó a PDVSA, a la industria petrolera y a Venezuela, en general, totalmente destruida en su infraestructura, en su industria. El chavismo simplemente acabó con eso, por ideología, por corrupción, por incompetencia”, dice Ricardo Sucre, director de la firma de análisis político de SmartThinkers, a BBC Mundo.

Luis Pacheco estima que para que Venezuela pueda volver a producir aquellos tres millones de barriles diarios de 1998 hace falta invertir unos $100,000 millones a lo largo de unos ocho años.

Ese es el mismo monto previsto en el acuerdo anunciado por Trump y Delcy Rodríguez y también la cifra de referencia que circuló en enero de este año cuando, poco después de la captura de Maduro, el mandatario estadounidense reunió a los jefes de las principales petroleras de EE.UU. para animarlas a invertir en la recuperación de esa industria en Venezuela.

Más de seis meses después, esa inversión no parece haber empezado a materializarse aún, por lo que Pacheco considera el acuerdo reciente como un segundo esfuerzo de Trump para hacerlo realidad.

Sea como sea, existe un consenso en torno a la necesidad que tiene Venezuela de esas inversiones millonarias —con las que el país no cuenta— para recuperar y modernizar su industria petrolera.

Desde ese punto de vista, ese sería un primer beneficio en caso de llegar a materializarse.

A este se sumaría el impacto que la actividad petrolera tiene sobre la economía venezolana.

“Si invierto $100,000 millones en petróleo, también voy a vender más empanadas, más electricidad, más ropa, más de todo, porque eso tiene un efecto dinamizador de la economía importantísimo. Entonces, más allá de lo que reciba el gobierno, no es simplemente la actividad petrolera lo que interesa, sino el efecto dinamizador que tiene en todo el resto de la economía”, afirma Luis Pacheco.

Históricamente, la economía venezolana ha dependido de la marcha del negocio petrolero. / Getty Images

¿Cómo se beneficia Estados Unidos?

Los 65.000 millones de barriles en reservas probadas venezolanas a los que tendría acceso Estados Unidos equivalen a 141% de las reservas probadas de crudo y condensado con los que cuenta ese país y que ascendían a 46,000 millones de barriles al cierre de 2024, según la EIA.

El mismo Trump destacó este dato al anunciar el acuerdo y dijo que este “más que duplica las reservas petroleras estadounidenses, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente el precio de la gasolina para todos los estadounidenses durante muchos años, al tiempo que ayuda a mantener a Venezuela en el camino hacia un éxito extraordinario y una gran prosperidad”.

En una línea similar, Marco Rubio destacó en un mensaje en X que el acuerdo con Venezuela ayuda a Estados Unidos al “asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país”.

Ricardo Sucre considera que el gobierno de Trump obtiene un beneficio inmediato, pues el acuerdo le permite enviar un mensaje a los ciudadanos estadounidenses que están preocupados por la inflación y por el aumento del precio del combustible desde que hace seis meses Trump decidiera emprender una guerra con Irán.

“Ahora, Trump le dice a esos ciudadanos que no tienen que angustiarse por esos precios porque hay una visión a largo plazo para el suministro de recursos energéticos”, dice Sucre.

Así, aunque estos son proyectos son a medio y largo plazo, de cara a las elecciones de mitad de periodo de noviembre, Trump al menos podrá enviar a los votantes el mensaje de que está tomando medidas y de que el suministro de combustible a bajo precio estará asegurado en el futuro gracias a él.

Este domingo, en otro mensaje, Trump anunció que va a usar el petróleo venezolano para volver a reabastecer la reserva estratégica nacional de Estados Unidos, la cual —según han informado los medios de ese país— contiene en la actualidad poco menos de 300 millones de barriles de petróleo, su nivel más bajo desde 1983.

Sucre también cree que Trump logra un beneficio estratégico, de largo plazo, que tiene que ver con su visión geopolítica, pues gracias al acuerdo con Venezuela asegura el acceso de Estados Unidos al suministro de unos recursos valiosos en el contexto de su competencia con Rusia y, sobre todo, China.

El experto enmarca esto en la propuesta de Trump de crear el llamado Escudo de Las Américas, con el cual Estados Unidos busca blindar el hemisferio ante la influencia de actores externos.

Trump quiere calmar a los ciudadanos preocupados por el incremento de la inflación y del precio del combustible. / Getty Images

¿Por qué genera tanta polémica?

Las primeras reacciones negativas ante el anuncio del acuerdo petrolero se vinculan con dos cuestionamientos constantes en la relación entre los gobiernos de Trump y de Delcy Rodríguez: la falta de transparencia y la pérdida de la soberanía de Venezuela.

El ejemplo más emblemático de ello es que el gobierno de Trump asumió desde enero el control sobre las ventas del petróleo venezolano y sobre el uso de los recursos que eso genera y, hasta la fecha, los venezolanos no saben ni cuánto se ha vendido, ni cuánto dinero ha ingresado ni cómo se está usando.

De igual modo, el acuerdo petrolero se anunció sin que hubiera ningún tipo de debate público previo entre los venezolanos, ni siquiera en la Asamblea Nacional. Los venezolanos estaban completamente a oscuras y las únicas señales previas de lo que se avecinaba procedieron de filtraciones publicadas unos días antes por la prensa estadounidense.

Dado que el petróleo ha sido durante un siglo la sangre de la economía venezolana, al punto de convertirse en parte de la identidad de sus ciudadanos, no extraña que el hecho de que Trump haya anunciado que Estados Unidos va a tener el “control mayoritario” de yacimientos que representan en torno al 20% de las reservas venezolanas generara un escándalo.

En Venezuela, la idea de que los recursos del subsuelo del territorio pertenecen al Estado tiene un arraigo de siglos y dado el rol que ha jugado el petróleo en Venezuela, los ciudadanos de ese país en general consideran que ese recurso es algo que les pertenece.

Durante un cuarto de siglo, el chavismo hizo de la "soberanía petrolera" una bandera política. / Getty Images

El acuerdo también genera polémica debido a los datos incompletos ofrecidos inicialmente por Trump y Rodríguez, pues quienes se guiaban por los mismos llegaban a conclusiones similares a las mencionados por el economista Francisco Rodríguez: si Venezuela va a recibir $209,000 millones a cambio de 65,000 millones de barriles, el país estará cobrando en torno a unos $3.3 por cada barril.

Esto en un contexto en el que el precio del crudo de referencia WTI está por encima de los $80.

En su mensaje del sábado en la noche, Delcy Rodríguez aclaró que el cálculo se hizo usando como referencia un precio del barril de $65 y que Venezuela recibirá unos $19 por cada barril.

Tomando en consideración esos datos, se deduce que el ingreso que obtendrá Venezuela será de poco más de 29% del precio lo que —según explicó Luis Pacheco a BBC Mundo— se ubica dentro del rango más bajo de lo que están cobrando otros países por acuerdos similares.

También ha habido polémicas derivadas de aspectos políticos. Algunos han señalado que se trata de un acuerdo muy importante que afecta intereses vitales de Venezuela y, por tanto, no podía haber sido acordado por Delcy Rodríguez —una gobernante no electa— y, mucho menos, si fue negociado de espaldas al país.

Esta falta de legitimidad de Rodríguez puede dar pie a que el acuerdo sea cuestionado o renegociado en el futuro, según dijo al diario Financial Times el analista Imdat Oner, del Jack D. Gordon Institute de la Florida International University.

En ciertos casos, la crítica ha ido incluso más allá. La congresista republicana María Elvira Salazar publicó un comunicado en el que respalda el acuerdo pero cuestiona que se haya negociado con Delcy Rodríguez.

“Delcy Rodríguez y los restos del régimen de Maduro no pueden ser el futuro de Venezuela (…) No se puede construir una prosperidad duradera con una dictadura. El petróleo de Venezuela debe abrirle las puertas a la libertad”, escribió en X.

Analistas como Geoff Ramsey, del Atlantic Council, un centro de estudios con sede en Washington, destacaron el impacto en las posibilidades de transición que puede tener la extendida cooperación entre los gobiernos de Trump y Rodríguez.

“Mi preocupación es que, cuanto más invierta Estados Unidos en el statu quo, menos incentivos tendrá para seguir impulsando una transición gradual (incluso ahora que las conversaciones empiezan a dar resultados). ¿Para qué arriesgarse a poner en peligro ‘algo bueno’?”, escribió a propósito del acuerdo.

Y esa es otra de las razones por las que el acuerdo ha encendido alarmas, pues podría estar cementando una relación pragmática entre los gobiernos de Trump y de Delcy Rodríguez que resulte demasiado conveniente como para querer trastocarla con una transición política.

Ricardo Sucre, de hecho, considera que la apuesta de Rodríguez es permanecer en el poder -al menos- hasta terminar el actual periodo constitucional en 2031. Además, indica que no ve a Washington interesado en que Venezuela tenga elecciones antes de 2028.

“Ella (Rodríguez) no piensa irse el año que viene, ni en el 28. Yo sí creo que el chavismo y ella están pensando en hacer una elección en 2030, no antes”, dice.

Considerado desde esa perspectiva, el acuerdo no estaría ayudando a avanzar en el cambio político en Venezuela, sino más bien a postergarlo, con lo que alimenta uno de los mayores temores de la oposición en Venezuela: que por alguna razón Estados Unidos deje de tener interés por la transición en ese país y se pierda la oportunidad de recuperar la democracia.

Un elemento final que causa inquietud y sobre el cual no se ha hablado hasta ahora tiene que ver con quién y cómo se administrarán los recursos procedentes de esta explotación petrolera, en caso de que se haga realidad.

“Es importante saber quién va a administrar esos recursos y para qué”, señala Luis Pacheco.

“¿Se van a poner a administrar ese dinero a los mismos que ya desperdiciaron la mayor bonanza petrolera del siglo?”, agrega en referencia al momento de altos precios del barril que vivió Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.