    En un centenar de Iglesias italianas las ofrendas se harán con tarjeta

    EFE
    Foto archivo. Un viandante se dispone a hacer una donación con su móvil a una voluntaria de la Cruz Roja que dispone de una hucha de cuestación 'contactless' durante la celebración del Día de la Banderita. EFE

    En 100 iglesias italianas ya no se pasará el tradicional ‘cepillo’ para las ofrendas, pues en los próximos meses se instalarán cajeros para poder pagar con tarjeta, según un proyecto de colaboración entre el banco BPM, Numia, empresa especializada en pagos digitales, y la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).

    El proyecto prevé instalar una especie de cajeros en 100 iglesias italianas para finales de año, después del éxito de la instalación experimental en los últimos meses en varios lugares simbólicos que atraen a un gran número de fieles y turistas: la Basílica de San Ambrosio en Milán, la Basílica de San Francisco en Asís y uno en el punto de información del Jubileo en el Vaticano, en Roma, entre otros.

    “Este es un cambio significativo, ya que hasta ahora, las ofrendas a las iglesias se hacían prácticamente exclusivamente con billetes o monedas, depositadas en cajas o en el tradicional cepillo que se repartía durante la misa. Durante la pandemia, algunas iglesias, principalmente en el norte, introdujeron la opción de donar mediante pagos digitales, pero la medida fue limitada”, explican en un comunicado.

    “100 Tótems en 100 Iglesias”, el nombre del proyecto, “permitirá donaciones rápidas y seguras mediante tarjetas de pago y aplicaciones digitales, contribuyendo así a proyectos sociales y actividades eclesiásticas”, añaden.

    Explican que “el sistema utiliza gráficos sencillos e intuitivos, utiliza una pantalla táctil multilingüe” y que “se trata de un método de pago fácil, rápido y seguro que garantiza la confidencialidad de los datos, ya que no requiere registro ni introducción de información personal.”.

    “Como promotores del Jubileo 2025, teníamos un gran interés en implementar este proyecto, que nos posiciona como pioneros en la incorporación de pagos innovadores a las iglesias. El objetivo es facilitar las donaciones y apoyar a las diócesis en sus actividades sociales y solidarias en beneficio de las comunidades y el territorio”, afirmó Stefano Bolis, director de Instituciones, Entidades y Tercer Sector de Banco BPM.

    “Este proyecto nos permite continuar el proceso de investigación y experimentación iniciado hace unos dos años, con el objetivo de identificar herramientas digitales de recaudación de fondos adaptadas a las necesidades específicas de las comunidades eclesiásticas italianas”, explicó el padre Claudio Francesconi, tesorero de la CEI.

    Aunque donar una moneda ha sido siempre la imagen de la caridad, “incluso en Italia, país rezagado respecto a otros, por primera vez en 2024, los pagos digitales superaron a los pagos en efectivo”, destaca Luca Vanetti, director de Marketing de BPM y por tanto “¿por qué no aplicarlo también a las parroquias?.

    También recientemente el Vaticano también ha introducido la posibilidad de donar para el Óbolo de San Pedro, el organismo que recoge las ofrendas a las actividades caritativas del papa, mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o PayPal. EFE

