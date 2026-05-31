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    Elecciones

    EN VIVO | Colombia 2026: la carrera por la Presidencia

    EFE
    31 may 2026 - 01:38 PM
    EN VIVO | Colombia 2026: la carrera por la Presidencia
    Una persona instala urnas de votación en el recinto ferial de Corferias este sábado, en Bogotá (Colombia). Las autoridades colombianas ultiman los preparativos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo para las que están habilitados 41.421.973 ciudadanos que podrán votar para elegir al sucesor de Gustavo Petro, el actual mandatario, quien no puede presentarse a la reelección porque no lo permite la Constitución. EFE/ Carlos Ortega

    Las elecciones presidenciales de Colombia arrancaron este domingo con la apertura de los colegios electorales para más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro.

    Sigue aquí el minuto a minuto.

    Sergio Fajardo, candidato presidencial ejerció su derecho al voto desde la ciudad de Medellín en compañía de su pareja, la excanciller María Ángela Holguín. “Al que madruga Dios le ayuda. Nosotros somos la campaña de la alegría, aquí el reto es un presidente para toda colombia, no para media colombia. Voten por quien quieran, pero voten. Y ojalá que voten por mí”, manifestó.

    El candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, votó este domingo en Barranquilla, en la primera vuelta de unas elecciones a las que están convocados más de 41 millones de colombianos.

    De la Espriella, que en las encuestas de intención de voto aparece en segundo lugar, acudió a votar al colegio La Enseñanza rodeado de una nube de guardaespaldas y seguidores que coreaban “sí se puede, sí se puede”, y antes de depositar su papeleta levantó los puños en señal de fuerza.

    El presidente colombiano, Gustavo Petro, votó este domingo en la primera vuelta de las elecciones en las que se escogerá a su sucesor para el periodo 2026-2030, que comenzará el próximo 7 de agosto.

    EFE

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