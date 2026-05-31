EN VIVO | Colombia 2026: la carrera por la Presidencia
Las elecciones presidenciales de Colombia arrancaron este domingo con la apertura de los colegios electorales para más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro.
Sigue aquí el minuto a minuto.
Sergio Fajardo, candidato presidencial ejerció su derecho al voto desde la ciudad de Medellín en compañía de su pareja, la excanciller María Ángela Holguín. “Al que madruga Dios le ayuda. Nosotros somos la campaña de la alegría, aquí el reto es un presidente para toda colombia, no para media colombia. Voten por quien quieran, pero voten. Y ojalá que voten por mí”, manifestó.
#ColombiaDecide2026 | El candidato presidencial Sergio Fajardo ejerció su derecho al voto en Medellín.— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 31, 2026
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El candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, votó este domingo en Barranquilla, en la primera vuelta de unas elecciones a las que están convocados más de 41 millones de colombianos.
A esta hora, el candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, llega a ejercer su derecho al voto en Barranquilla. El aspirante llegó acompañado por su familia y cientos de sus seguidores. pic.twitter.com/c0wmq8TBcf— El Espectador (@elespectador) May 31, 2026
De la Espriella, que en las encuestas de intención de voto aparece en segundo lugar, acudió a votar al colegio La Enseñanza rodeado de una nube de guardaespaldas y seguidores que coreaban “sí se puede, sí se puede”, y antes de depositar su papeleta levantó los puños en señal de fuerza.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, votó este domingo en la primera vuelta de las elecciones en las que se escogerá a su sucesor para el periodo 2026-2030, que comenzará el próximo 7 de agosto.
#LOÚLTIMO | El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue uno de los primeros en realizar su voto en el Capitolio Nacional en la plaza Bolívar, Bogotá. pic.twitter.com/8ElcZqaTvM— La Prensa Panamá (@prensacom) May 31, 2026