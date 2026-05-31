EN VIVO | Colombia 2026: la carrera por la Presidencia

El candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, votó este domingo en Barranquilla, en la primera vuelta de unas elecciones a las que están convocados más de 41 millones de colombianos.

A esta hora, el candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, llega a ejercer su derecho al voto en Barranquilla. El aspirante llegó acompañado por su familia y cientos de sus seguidores. pic.twitter.com/c0wmq8TBcf — El Espectador (@elespectador) May 31, 2026

De la Espriella, que en las encuestas de intención de voto aparece en segundo lugar, acudió a votar al colegio La Enseñanza rodeado de una nube de guardaespaldas y seguidores que coreaban “sí se puede, sí se puede”, y antes de depositar su papeleta levantó los puños en señal de fuerza.