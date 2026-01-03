Panamá, 03 de enero del 2026

    COBERTURA

    En vivo - Explosiones en Caracas y estado de conmoción: lo último desde Venezuela

    Redacción de La Prensa
    El Pitazo informa sobre los sucesos en Caracas y regiones vecinas.

    Varias detonaciones y explosiones, acompañadas del sobrevuelo de aviones, se registraron en la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 en Caracas y en los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.

    Ante estos hechos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, una medida contemplada para situaciones de grave alteración del orden.

    De acuerdo con fuentes de la Administración estadounidense citadas por CBS News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ataques contra objetivos dentro de Venezuela, incluidos blancos militares, en lo que representa una escalada de la presión contra el Gobierno de Maduro.

    👉 Aquí puede seguir la transmisión en vivo del medio El Pitazo, que mantiene una cobertura continua sobre los últimos acontecimientos en Venezuela.

