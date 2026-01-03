En vivo - Explosiones en Caracas y estado de conmoción: lo último desde Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Varias detonaciones y explosiones, acompañadas del sobrevuelo de aviones, se registraron en la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 en Caracas y en los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.

Ante estos hechos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, una medida contemplada para situaciones de grave alteración del orden.

De acuerdo con fuentes de la Administración estadounidense citadas por CBS News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ataques contra objetivos dentro de Venezuela, incluidos blancos militares, en lo que representa una escalada de la presión contra el Gobierno de Maduro.

