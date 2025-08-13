En vivo: funeral del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Siga aquí en directo, la transmisión del funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, desde el Salón Elíptico del Congreso de Colombia.

Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 durante un mitin en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Fontibón, Bogotá.

Fue atacado con múltiples disparos, dos de los cuales impactaron su cráneo, dejándolo en estado crítico bajo cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe. A pesar de que se llegó a realizar una fase inicial de neurorehabilitación, su pronóstico era reservado.

Finalmente falleció el 11 de agosto de 2025 a la 1:56 a.m., debido a una hemorragia en el sistema nervioso central tras varias intervenciones neuroquirúrgicas.

Las investigaciones policiales y judiciales incluyeron la captura de seis personas, entre ellos el adolescente autor material del ataque y presuntos implicados logísticos, aunque aún no se tiene claridad sobre quién ordenó el crimen.