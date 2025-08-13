Panamá, 13 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Exequias

    En vivo: funeral del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

    Redacción de La Prensa
    En vivo: funeral del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay
    Integrantes del Batallón Guardia Presidencial vigilan junto al féretro del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. EFE

    Siga aquí en directo, la transmisión del funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, desde el Salón Elíptico del Congreso de Colombia.

    Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 durante un mitin en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Fontibón, Bogotá.

    Fue atacado con múltiples disparos, dos de los cuales impactaron su cráneo, dejándolo en estado crítico bajo cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe. A pesar de que se llegó a realizar una fase inicial de neurorehabilitación, su pronóstico era reservado.

    Finalmente falleció el 11 de agosto de 2025 a la 1:56 a.m., debido a una hemorragia en el sistema nervioso central tras varias intervenciones neuroquirúrgicas.

    Las investigaciones policiales y judiciales incluyeron la captura de seis personas, entre ellos el adolescente autor material del ataque y presuntos implicados logísticos, aunque aún no se tiene claridad sobre quién ordenó el crimen.

    Redacción de La Prensa


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos. Leer más
    • Se entrega representante de Pacora, Hugo Henríquez, por caso de fondos de la descentralización. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más
    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • ¿De dónde proviene la mayoría de los abogados en Panamá?: un análisis histórico. Leer más
    • Emily Santos es descalificada tras romper récord panamericano junior. Leer más
    • Banco japonés Mizuho, interesado en financiar el tren Panamá–David. Leer más