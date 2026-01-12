‘Enemigos de Dios’: las protestas en Irán desafían a las fuerzas de seguridad, a pesar de los reportes de cientos de muertos y heridos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Helen Sullivan* - BBC News; Shayan Sardarizadeh y Richard Irvine-Brown - BBC Verify; Sarah Namjoo - Servicio persa de la BBC

El gobierno de Irán advirtió que tomará represalias si es atacado por Estados Unidos, después de que Washington amenazara a su liderazgo en medio de las intensas protestas que sacuden la república islámica.

El sábado en la noche, los manifestantes desafiaron la represión gubernamental.

Videos verificados por la BBC y relatos de testigos presenciales mostraban que las fuerzas de seguridad habían intensificado su respuesta a las movilizaciones.

El fiscal general de Irán declaró que cualquiera que protestara sería considerado como un “enemigo de Dios”, un delito que conlleva la pena de muerte.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con castigar duramente a los líderes de Irán si “empiezan a matar gente”.

Por su parte, el presidente del parlamento iraní advirtió a EE.UU. que de atacar a Irán, Israel y todas las bases militares estadounidenses en la región serían objetivos legítimos.

Las protestas, desencadenadas por la inflación descontrolada, se han extendido a más de 100 ciudades y pueblos de todas las provincias del país. Ahora, los manifestantes exigen el fin del régimen clerical del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Jamenei ha tachado a los manifestantes de “un puñado de vándalos” que buscan “complacer” a Trump.

En similares términos se pronunció el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien culpó a EE.UU. e Israel de los disturbios.

“Han entrenado a ciertas personas dentro y fuera del país, han traído terroristas al país, han incendiado mezquitas y han atacado mercados y gremios en Rasht, incendiando el bazar”, declaró sin aportar pruebas.

Trump, entretanto, afirmó el sábado que su país “está listo para ayudar” en momentos que Irán “busca la libertad”.

Los iraníes en el exilio, en particular los partidarios de la depuesta monarquía, también han salido en distintas ciudades del mundo a respaldar a sus compatriotas. / Norvik Alaverdian/NurPhoto via Getty Images

Víctimas en aumento

A medida que se intensifican las protestas, el número de muertos y heridos sigue aumentando, según organizaciones de derechos humanos. Dos de ellas han reportado más de 100 muertos, incluyendo a miembros de las fuerzas de seguridad.

El personal de varios hospitales declaró a la BBC que están abrumados por los heridos y fallecidos. El servicio persa de la BBC verificó 70 cadáveres trasladados a un hospital en la ciudad de Rasht el viernes por la noche y un profesional de la salud informó de la muerte de unas 38 personas en un hospital de Teherán.

El jefe de la policía iraní declaró en la televisión estatal que el nivel de enfrentamientos con los manifestantes se ha intensificado, con arrestos el sábado por la noche de lo que llamó “figuras clave”.

El funcionario culpó de una “proporción significativa de las muertes” a “individuos entrenados y dirigidos”, y no a las fuerzas de seguridad, pero no dio detalles específicos.

Más de 2.500 personas han sido arrestadas desde que comenzaron las protestas el 28 de diciembre, según un grupo de derechos humanos.

Los iraníes han desafiado la represión gubernamental y volvieron a las calles en la noche del sábado. / MAHSA / Middle East Images / AFP via Getty Images

A oscuras

La BBC y la mayoría de los medios de comunicación internacionales tienen prohibido informar desde Irán, y el gobierno ha impuesto un bloqueo de internet desde el jueves, lo que dificulta la obtención y verificación de información.

Sin embargo, han surgido algunas imágenes y la BBC ha hablado con personas en el país.

Varias grabaciones, confirmadas como recientes por BBC Verify, muestran enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán.

En los videos se ve a manifestantes enmascarados cubriéndose tras contenedores y hogueras, mientras que a lo lejos se ve una fila de fuerzas de seguridad. Un vehículo que parece ser un autobús está envuelto en llamas.

En las grabaciones se escuchan múltiples disparos y lo que parecen ser golpes de ollas y sartenes.

Una figura en un puente peatonal cercano parece disparar múltiples tiros en varias direcciones mientras un par de personas se refugian tras una valla.

En Teherán, un video verificado del sábado por la noche muestra a manifestantes tomando las calles del distrito de Gisha.

Otras grabaciones verificadas de la capital muestran a un gran grupo de manifestantes y el sonido de cacerolas en la plaza Punak, así como a una multitud marchando por una calle exigiendo el fin del sistema clerical en el distrito de Heravi.

El acceso a internet en Irán se limita en gran medida a una intranet nacional, con conexiones restringidas con el exterior. Sin embargo, durante la actual ronda de protestas, las autoridades han restringido severamente, por primera vez, la intranet nacional.

Un experto declaró al servicio persa de la BBC que el bloqueo es más severo que el registrado durante las manifestaciones de 2022.

Alireza Manafi, investigadora de internet, afirmó que la única forma probable de conectarse al exterior era a través del internet satelital Starlink, pero advirtió a los usuarios que tengan cuidado, ya que dichas conexiones podrían ser rastreadas por el gobierno de EE. UU.

El régimen de los ayatolás ha amenazado con la pena capital a los ciudadanos que tienen semanas protestando. / Majid Saeedi/Getty Images

¿Preparando un ataque?

El sábado, Trump escribió en redes sociales: “Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡EE.UU. está listo para ayudar!”.

No dio más detalles, pero medios estadounidenses informaron que Trump había recibido información sobre las opciones para ataques militares en el país.

Los diarios The New York Times y Wall Street Journal informaron que las reuniones informativas se habían llevado a cabo, y el WSJ las describió como “conversaciones preliminares”. Un funcionario anónimo declaró al WSJ que no existía una “amenaza inminente” para Irán.

El año pasado, EE.UU. realizó ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes.

El domingo, Reza Pahlavi, hijo del último sha (rey) de Irán, que vive en EE.UU. y cuyo regreso han estado pidiendo los manifestantes, publicó un video en X.

“Sus compatriotas alrededor del mundo gritan con orgullo... En particular, el presidente Trump, como líder del mundo libre, ha observado atentamente su indescriptible valentía y ha anunciado que está listo para ayudarlos”, dijo.

Y añadió: “Sé que pronto estaré a su lado”.

Pahlavi afirmó que la República Islámica se enfrentaba a una “grave escasez de mercenarios” y que “muchas fuerzas armadas y de seguridad habían abandonado sus lugares de trabajo o desobedecido las órdenes de reprimir a la población”. La BBC no pudo verificar estas afirmaciones.

El heredero al trono animó a la gente a continuar las protestas el domingo por la noche, pero a permanecer en grupos o con multitudes y a no “poner en peligro sus vidas”.

El presidente de EE.UU. ha advertido a las autoridades iraníes que si reprimen a los manifestantes los atacará. / AFP via Getty Images

Reportes alarmantes

Amnistía Internacional declaró que estaba analizando “informes preocupantes que indican que las fuerzas de seguridad han intensificado el uso ilegal de fuerza letal contra los manifestantes” desde el jueves.

La ministra de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, afirmó que quienes se manifiestan en contra del gobierno de Jamenei no deberían enfrentarse a “la amenaza de violencia ni represalias”.

Al menos 162 manifestantes y 41 agentes de seguridad han muerto en las últimas dos semanas, según informó la organización Activistas por los Derechos Humanos en Irán, con sede en EE.UU.

La organización Derechos Humanos Irán, con base en Noruega, informó de la muerte de al menos 192 manifestantes.

“La matanza de manifestantes en los últimos tres días, en particular tras el apagón nacional de internet, podría ser incluso más extensa de lo que imaginamos”, declaró el director del grupo, Mahmood Amiry-Moghaddam.

El servicio persa de la BBC ha confirmado la identidad de 26 personas fallecidas, entre ellas seis niños.

Las protestas han sido las más generalizadas desde las manifestaciones de 2022 desatadas por la muerte, mientras estaba en custodia policial, de Mahsa Amini, una joven kurda que fue detenida por la policía moral por, al parecer, no llevar el hiyab o velo islámico correctamente.

Más de 550 personas murieron y 20.000 fueron detenidas por las fuerzas de seguridad durante varios meses, según organizaciones de derechos humanos.

*Con información adicional de Soroush Pakzad y Roja Assadi.

