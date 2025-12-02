Ente electoral reporta fallas técnicas en sistema de divulgación de resultados en Honduras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras informó este martes de fallas técnicas en el servicio de divulgación de los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, exigió una pronta solución a la empresa responsable y garantizó que la declaración final respetará la voluntad ciudadana.

“El servicio contratado para el portal de divulgación de la información estadística y de las actas de las Juntas Receptoras de Voto (JRV) confrontó problemas técnicos en la jornada de ayer (lunes)”, indicó el CNE en un comunicado.

Señaló que la empresa encargada ASD SAS notificó en la madrugada que parte de la información enviada por las juntas receptoras aún no ha sido procesada, por lo que el órgano electoral solicitó reportes detallados tanto a la compañía como al servicio de auditoría externa.

El ente electoral exigió a ASD SAS “la solución más pronta posible” para garantizar el acceso pleno y permanente de la ciudadanía a los datos estadísticos.

Como medida temporal, el CNE habilitó un acceso controlado para que medios de comunicación y partidos políticos puedan observar en tiempo real el procesamiento de la información.

El órgano electoral enfatizó que la reanudación de la divulgación del escrutinio incorporará tanto las actas transmitidas al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) como aquellas que ingresan a los procedimientos de contingencia.

El “proceso de contingencia 1” incluye actas procesadas que no pudieron transmitirse desde los centros de votación, mientras que el “proceso de contingencia 2” corresponde a documentos que no fueron procesados ni enviados por las juntas receptoras, explicó.

El CNE subrayó que las medidas adoptadas cumplen un objetivo informativo y aseguró que continuará su “labor técnica y jurídica” para emitir la declaratoria de resultados dentro del plazo de 30 días establecido por la Ley Electoral.

Además, reiteró que la resolución final respetará de manera “escrupulosa” la voluntad expresada por los hondureños en las elecciones del domingo, en las que los hondureños eligieron a la persona que sucederá a Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2026.

Según el CNE, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien ha recibido el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, registra el 39.91 % (749,022 votos) frente al 39.89 % (748,507 votos) de Salavador Nasralla, una diferencia de apenas 515 sufragios, según el informe del CNE. Ambos partidos son conservadores.

Los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales.