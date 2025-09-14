Equilibrio, prevención y cura: el papel de la medicina tradicional china en el siglo XXI

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La medicina tradicional china (MTC), con miles de años de historia, continúa desempeñando un papel clave en la atención de la salud en China y cada vez atrae mayor interés en distintas partes del mundo.

Este es un sistema médico que busca mantener el equilibrio del cuerpo y la mente a través de la energía vital conocida como Qi.

Sus fundamentos se basan en la teoría del Yin (asociado con lo femenino, lo frío y lo interno) y el Yang (asociado con lo masculino, lo cálido y lo externo), los cinco elementos (Madera, metal, agua, fuego y tierra) y los meridianos del cuerpo que conectan la sangre, órganos, tejidos y extremidades por donde fluye la energía, según explicó el doctor Zhang Chengyin, del Centro Internacional de Consulta de Medicina Tradicional China (MTC) y Medicina Occidental Integradas de Beijing.

Zhang afirmó que la MTC integra un conjunto diverso de terapias y medicamentos destinados tanto a la prevención como al tratamiento de enfermedades.

“Nosotros percibimos la naturaleza y, desde la naturaleza, buscamos curar el cuerpo”, señaló Zhang, quien destacó que la MTC adopta una visión “macro”, mientras que la medicina moderna se enfoca más en un nivel “micro”.

Según dijo, la combinación de ambas perspectivas permite obtener mejores resultados en el cuidado de los pacientes.

La medicina tradicional china sostiene que las manos y los brazos pueden reflejar la salud de todo el cuerpo. Según Zhang, existen tres puntos en cada brazo —seis en total— que están relacionados con órganos internos y que permiten observar posibles desequilibrios en el organismo.

La tradición indica que la mano izquierda representa principalmente al corazón y, de manera indirecta, al hígado, mientras que la mano derecha está vinculada con los pulmones. En estos puntos también se reflejan el estómago, los riñones y el pecho, permitiendo al terapeuta evaluar de forma integral el estado de los órganos.

La observación de cambios en color, temperatura o sensibilidad de estas zonas puede ofrecer información valiosa sobre la condición interna del cuerpo, siguiendo la teoría de los órganos Zang-Fu y el flujo de energía vital. Así, las manos funcionan como un verdadero “mapa” del cuerpo, en el que cada punto revela aspectos esenciales de la salud del paciente.

De acuerdo con el especialista, la MTC tuvo un rol importante durante la pandemia de Covid-19. “Mucha gente, después de tomar la medicina, vio cómo sus síntomas bajaban de manera significativa”, afirmó.

Entre los tratamientos más comunes mencionó fórmulas a base de hierbas, como preparados de jengibre y otras plantas destinadas a fortalecer la función pulmonar. No obstante, insistió en que cada tratamiento se ajusta según las condiciones físicas de cada persona.

Sobre las enfermedades que permite atender la MTC, Zhang puntualizó que esta práctica no se concentra en un solo órgano o parte del cuerpo, sino que aborda el organismo como un todo.

“No podemos decir que cura cualquier enfermedad, pero sí puede ayudar en muchos casos, especialmente con un enfoque preventivo y de fortalecimiento de las defensas”, indicó.

“Las diferencias entre la medicina tradicional y la moderna son claras, pero también existen conexiones”, aseveró Zhang, resaltando que ambas, en conjunto, pueden contribuir a enfrentar enfermedades complejas que afectan a nivel global.

Algunos de los tratamientos dentro de la medicina tradicional china son:

Terapia de raspado (Gua Sha): consiste en raspar y frotar zonas específicas del cuerpo con herramientas de jade o cuerno de buey. Su finalidad es desbloquear los meridianos, promover la circulación sanguínea y eliminar la estasis.

Acupuntura: consiste en insertar agujas finas en puntos específicos del cuerpo para regular el flujo de energía vital (Qi), aliviar el dolor y tratar diversas enfermedades mediante el equilibrio del cuerpo y la mente.

Terapia de sangría (Bloodletting Therapy): se aplica mediante pequeñas punciones en puntos de acupuntura o vénulas superficiales. Busca armonizar la sangre, expulsar “factores patógenos” y equilibrar el Yin y el Yang.

Masaje Tuina: basado en técnicas manuales, desbloquea meridianos, estimula la circulación, alivia la fatiga muscular y regula el equilibrio energético.

Moxibustión: consiste en quemar artemisa prensada (moxa) cerca o sobre puntos específicos de acupuntura, con el objetivo de estimular el Qi, calentar los meridianos y fortalecer las defensas del organismo. Se utiliza para aliviar dolores, mejorar la circulación, tratar afecciones respiratorias y digestivas, así como prevenir enfermedades relacionadas con el frío y la humedad en el cuerpo.

Terapia con ventosas: utiliza vasos de vidrio o bambú para generar succión sobre la piel. Se cree que ayuda a eliminar frío y humedad, mejorar la circulación del Qi y aliviar dolores e inflamaciones.

Estas prácticas, que han trascendido fronteras, hoy también son utilizadas en países occidentales como terapias complementarias.

En cuanto a la formación para poder convertirse en médico de MTC, Zhang explicó que se requiere una preparación extensa: la educación universitaria dura alrededor de cinco años, pero la tradición suele comenzar mucho antes.

En su caso, empezó a aprender desde los ocho años con su familia, que cuenta con varias generaciones de médicos.