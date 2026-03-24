Panamá, 24 de marzo del 2026

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    Reporte Mundial

    ¿Eres feliz? Mira en qué puesto está Panamá en el índice de felicidad

    Henry Cárdenas P.
    ¿Eres feliz? Mira en qué puesto está Panamá en el índice de felicidad
    Panamá mejoró dos escalones en la clasificación. Imagen generada por inteligencia artificial

    El Índice Global de Felicidad de 2026, divulgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ubica a Panamá entre los primeros 40, clasificación que por primera vez tiene presencia de América Latina entre los 10 primeros.

    El World Happiness Report 2026 mide el bienestar subjetivo mediante la escala de satisfacción con la vida, derivada de encuestas en más de 150 países. Vale recordar que los resultados se combinan con indicadores socioeconómicos y de gobernanza para reflejar tanto factores personales como contextuales del bienestar.

    Panamá ocupó el puesto 41 en 2025, según los datos del reporte, y la posición más alta la logró en 2012, en la casilla 15. Ahora en la publicación de 2026 Panamá esta en el puesto 39.

    Finlandia, Islandia, Dinamarca, Costa Rica y Suecia son los cinco países que lideran la tabla de naciones más felices del mundo.

    Este reporte es elaborado cada año por el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford, que colabora con la ONU para presentar el Informe Mundial de la Felicidad, recordó BBC Mundo.

    Información en desarrollo...

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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