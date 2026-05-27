‘Es una locura alucinante’: por qué esta semana se están pulverizando los récords de temperatura en Europa occidental

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Mark Poynting - Investigador climático, BBC Mundo

Si echamos un vistazo a Europa Occidental en este momento, va a resultar difícil encontrar muchos sitios que se libren del calor.

En Reino Unido, las temperaturas superaron los 35°C el martes, más de 2°C por encima del récord histórico para el mes de mayo que se había registrado antes de este año.

Según la Oficina Meteorológica británica (Met Office), este calor resultaría excepcional incluso en pleno verano, y mucho más ahora en primavera.

“Es absolutamente asombroso”, afirma Friederike Otto, profesora de Ciencias del Clima en el Imperial College de Londres.

“Es una locura alucinante”, añade Peter Thorne, director del Centro de Investigación Climática Icarus de la Universidad de Maynooth, en Irlanda.

Francia también se encuentra inmersa en una ola de calor temprana sin precedentes, según su servicio meteorológico Météo-France. En todo el país se han batido cientos de récords de temperatura.

El récord de temperatura de mayo en Irlanda se ha superado en más de 1°C, mientras que Alemania, Italia, España y Suiza también han experimentado condiciones inusualmente calurosas para la primavera.

La causa inmediata de esta ola de temperaturas anormales es un “domo de calor”: una zona de alta presión que queda “atrapada” sobre Europa, reteniendo el aire cálido bajo ella.

Sin embargo, los científicos tienen pocas dudas de que el cambio climático de origen humano —resultado, en gran medida, de la quema de carbón, petróleo y gas— ha intensificado este calor de manera extraordinaria.

En Londres, las temperaturas están destrozando marcas anteriores. / EPA

Europa cambiante

En los últimos 30 años, Europa se ha estado calentando a un ritmo de 0,56°C por década, más del doble del promedio mundial, según el servicio climático Copernicus.

Puede que esto no parezca mucho, pero constituye un cambio sísmico en términos climáticos y es suficiente para hacer que los episodios de calor extremo sean significativamente más intensos.

“Cuando se produce una ola de calor, esta se manifiesta con mayor severidad, ya que ocurre sobre un clima que ya de por sí se está calentando”, declaró a BBC News Richard Betts, jefe de investigación sobre impactos climáticos en la Met Office y profesor de la Universidad de Exeter.

“Llevo 33 años trabajando como científico del clima y estamos presenciando exactamente el tipo de fenómenos sobre los que advertíamos en aquel entonces... [aunque] estos récords son, tal vez, más extremos y están llegando antes de lo que habíamos previsto”, añadió.

Y el calor no se limita a Europa, pues las temperaturas han alcanzado los 45°C en Delhi, India.

Se han batido cientos de récords de temperatura en Francia durante una ola de calor sin precedentes. / Reuters

Récords no solo batidos, sino pulverizados

A medida que los científicos recopilan datos de temperatura año tras año, los récords deberían, de hecho, volverse cada vez más inusuales con el paso del tiempo, al menos en un clima estable.

La lógica es sencilla: es mucho más probable presenciar un nuevo récord tras 10 años de datos que tras 100 años.

“Si alguien bate un récord mundial de salto de altura, cabría esperar que lo superara por un centímetro, y no repentinamente por 20 o 30 centímetros; y lo mismo ocurre con el clima”, declaró a BBC News Erich Fischer, profesor del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Climáticas de la ETH de Zúrich (Suiza).

“Si el récord se bate después de 100 o 150 años de mediciones, probablemente cabría esperar que se superara por una décima de grado, y no repentinamente por dos o tres grados”, añadió.

Sin embargo, cuando un fenómeno meteorológico relativamente inusual —como el “domo de calor” de esta semana— se produce en un clima en proceso de calentamiento, el margen del récord puede ser enorme.

“Estamos atravesando un periodo de calentamiento muy rápido, especialmente en Europa occidental... por lo que, si los mismos fenómenos meteorológicos que tuvimos —digamos— en la década de 1970 [volvieran a ocurrir], la temperatura no solo sería ligeramente superior, sino que simplemente pulverizaría el récord”, afirmó el profesor Fischer.

Incluso en 2026, la ola de calor europea de esta semana no constituye un caso aislado.

El pasado mes de marzo, cerca del 30% de las estaciones meteorológicas activas de Estados Unidos registraron nuevos récords de temperatura para esa época del año, según Berkeley Earth, un grupo independiente de investigación climática con sede en EE.UU.

El margen de los récords en el oeste de Estados Unidos fue “absolutamente absurdo”, señaló su científico jefe, Robert Rohde.

Joven con botella de agua / EPA

Una señal de lo que está por venir

Estas olas de calor, que han batido todos los récords, se han producido en un mundo que es, en promedio, unos 1,4°C más cálido que a finales del siglo XIX, debido a actividades humanas como la quema de combustibles fósiles.

Sin embargo, el calentamiento global podría acercarse a los 3°C para finales de siglo, basándose en las políticas climáticas actuales de los gobiernos de todo el mundo.

Esto implicará inevitablemente que se sigan batiendo récords de temperatura, lo que plantea desafíos particulares para países como Reino Unido y Suiza, cuyas infraestructuras no están diseñadas para soportar el calor extremo.

Y, tal como han demostrado los últimos días, este desafío ya no se limita únicamente a los meses de verano.

“El clima en el que vivimos hoy en día simplemente no es aquel con el que crecimos, y nuestros edificios e infraestructuras están lamentablemente poco preparados para lo que se avecina”, advirtió el profesor Otto.

Hasta 1990, el récord de temperatura en Reino Unido —considerando todos los meses del año— se situaba en 36,7 °C, una marca establecida en 1911.

Desde entonces, dicho récord se ha superado en varias ocasiones y actualmente se sitúa en 40,3 °C, cifra alcanzada en julio de 2022.

A medida que avance el cambio climático, la posibilidad de registrar temperaturas aún más elevadas se convertirá pronto en una seria amenaza, advirtió el profesor Betts.

“Mientras no reduzcamos las emisiones globales de carbono hasta alcanzar el nivel de cero neto, seguiremos calentando el planeta y se seguirán batiendo récords de temperatura”, afirmó.

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