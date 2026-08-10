España impone controles fronterizos a Italia y se agudiza la tensión entre Sánchez y Meloni por la llegada de migrantes a Ceuta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Henry Moore

España impuso controles fronterizos a todos los viajes procedentes de Italia, en un contexto de creciente tensión entre los dos países de la Unión Europea.

La medida, que entró en vigor a la medianoche (22:00 GMT del viernes) y durará un mes, llega una semana después de que Italia introdujera restricciones similares tras la llegada de unos 78.000 migrantes procedentes de Marruecos al enclave español de Ceuta.

España exigió el viernes a Italia que suspendiera los controles antes del próximo domingo. Roma replicó que no aceptaría “ultimátums” y que los controles se mantendrían al menos hasta el 15 de agosto, fecha en la que, según Roma, Madrid “prevé una nueva oleada migratoria” en Ceuta.

La crisis ha enfrentado al líder socialista español Pedro Sánchez con la líder conservadora italiana Giorgia Meloni, quien lleva tiempo abogando por normas migratorias más estrictas en la UE.

Cientos de migrantes fueron fotografiados haciendo fila en una playa de Ceuta para recibir ayuda. / Getty Images

Sin embargo, España no ha anunciado una segunda oleada de cruces fronterizos. Según informa el diario El País, los rumores se han visto alimentados por la actividad en redes sociales de usuarios marroquíes que planean un nuevo intento de cruce a Ceuta para el 15 de agosto.

La oficina del presidente del Gobierno español declaró al periódico que estaban siguiendo de cerca la situación, pero que no esperaban que se repitieran las escenas de la semana pasada.

Medida “injusta”

Italia, que no comparte frontera terrestre con España, afirmó que su decisión de suspender parcialmente el Acuerdo de Schengen de libre circulación de la UE tenía como objetivo impedir que cualquiera de los migrantes que habían entrado en Ceuta viajara a Italia.

Madrid rechazó esta postura, afirmando que se basaba en “argumentos espurios” sin fundamento alguno, ya que los migrantes que entraron en Ceuta, territorio situado en el norte de África, no tenían forma de acceder al espacio Schengen. Añadió que la gran mayoría de los migrantes ya han regresado a Marruecos.

En respuesta a la amenaza española, el gobierno italiano declaró el viernes que “no tenía intención de reconsiderar la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que lleguen desde España, al menos hasta el 15 de agosto y, en cualquier caso, hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad y de terrorismo en Italia”.

Según un comunicado del gobierno español, la respuesta de Madrid supone la adopción de “medidas proporcionales” ante la decisión italiana, que describe como “injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española”.

Madrid afirma en su comunicado que Italia es el país de la UE “que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España” y que no respeta la normativa europea sobre asilo, por lo que genera una “carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados miembro”.

Las medidas españolas permanecerían vigentes hasta el 7 de septiembre, “a menos que un cambio en las circunstancias que llevaron a su adopción justifique la modificación de dicho período”, según el comunicado.

Aún no está claro por qué decenas de miles de migrantes intentaron cruzar a Ceuta, pero el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha sugerido que las redes criminales que difundían desinformación fueron las culpables, una afirmación coincidente con las del gobierno español.

Los cruces se produjeron después de que el Tribunal Supremo español dictaminara que los migrantes detenidos en el mar mientras intentaban llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos sumariamente a Marruecos.

Marruecos, por su parte, ha culpado a la sentencia del tribunal de la crisis, y una fuente gubernamental anónima informó a los medios locales que “el elemento disuasorio del sistema colapsó y la represa cedió, no bajo el peso de los criminales, sino por la decisión de un juez”.

El gran número de personas que nadaban hacia Ceuta al mismo tiempo ha suscitado interrogantes sobre por qué los guardias fronterizos marroquíes no intentaron detenerlas.

Gráfico compuesto que muestra el enclave español de Ceuta en la costa norteafricana. El panel superior es un mapa satelital que sitúa Ceuta entre Marruecos y España, con etiquetas que incluyen Benzú, Tarajal y la Península de Almina, y un mapa insertado que muestra su posición entre España y Marruecos. El panel inferior muestra a decenas de migrantes en el mar y agrupados en rocas cerca de una valla fronteriza, ilustrando una ruta que rodea la frontera costera. Gráfico de la BBC con imágenes de Getty. / BBC

Niños en Ceuta

Casi 1.400 menores, algunos de ellos “niños y niñas muy pequeños”, siguen en Ceuta tras los cruces de la semana pasada, según declaró el viernes la ministra de Juventud española, Sira Rego.

Rego añadió que “hubo una situación en la que el sistema se vio desbordado, pero ahora se está controlando. Es cierto que hay muchos niños y niñas, y el procedimiento lleva tiempo”.

“Queríamos dejar claro que hemos dado prioridad a los casos más vulnerables.”

Los enclaves de Ceuta y Melilla han sido durante mucho tiempo motivo de roces diplomáticos entre España y Marruecos, que no reconoce la soberanía española sobre ellos.

Ceuta / Getty Images

Los cruces fronterizos de Ceuta también han provocado diferencias entre los países de la UE que comparten fronteras abiertas como parte del espacio Schengen.

La decisión de Italia de establecer controles a los viajeros procedentes de territorio español fue respaldada por Finlandia y Dinamarca, mientras que la República Checa pidió que se suspendiera temporalmente la pertenencia de España al espacio Schengen.

Las autoridades italianas han declarado que los funcionarios locales que realizan los controles hacen “todo lo posible” para garantizar la máxima comodidad tanto para los ciudadanos españoles como para los de otros países europeos que llegan a Italia procedentes de España.

Roma también ha reiterado que los ciudadanos españoles están exentos de controles adicionales al llegar a Italia, y que estos controles adicionales solo se aplican a los residentes de fuera de la UE.

Sin embargo, El País informó que en los últimos días se han registrado largas filas y esperas en varias terminales de aeropuertos, y que los pasajeros procedentes de España han sido dirigidos a una fila específica para los controles.

Las suspensiones temporales del Acuerdo de Schengen no carecen de precedentes. Italia también mantiene controles en su frontera con Eslovenia.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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