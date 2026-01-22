Esposa de Juan Orlando Hernández pide a Estados Unidos restituir visas de su familia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ana García, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), solicitó este jueves a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, la restitución de las visas de su familia para poder viajar a Estados Unidos y reunificarse con su esposo, quien fue indultado el pasado 1 de diciembre.

“Respetuosamente solicitamos a la Administración (de Trump) que se nos restituyan las visas para que nuestra familia pueda reunificarse”, indicó García en un mensaje en la red social X.

La exprimera dama afirmó que su familia ha sido víctima de una “persecución injusta”, que incluyó la revocación de sus visas y “cuatro dolorosos años de separación como resultado de una cacería de brujas de la administración (de Joe) Biden”, quien fue presidente de Estados Unidos en el período 2021-2025.

Hernández fue condenado en junio de 2024 en Nueva York a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y posesión de armas, e indultado en diciembre pasado por Trump, quien sostuvo que el proceso judicial contra el exmandatario hondureño constituyó una injusticia.

El expresidente Hernández gobernó Honduras durante dos períodos consecutivos. Fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, el mismo año en que concluyó su segundo mandato, obtenido mediante una controvertida reelección, lo que la Constitución hondureña no permite bajo ninguna modalidad.

“Gracias a Dios y al presidente Trump, mi esposo, Juan Orlando, hoy está en libertad. Sin embargo, aún no puede reunirse conmigo y con nuestros hijos. Detrás de esta injusticia hay una familia que anhela volver a estar unida”, añadió García.

Además, agradeció públicamente al consultor político estadounidense Roger Stone, quien afirmó el pasado martes en X que, tras la condena de Hernández, el Departamento de Justicia durante la administración Biden revocó las visas de su esposa y de sus tres hijos.

Stone expresó además que Hernández se encuentra actualmente en Miami, sur de Estados Unidos, “por su propia seguridad”, debido a lo que calificó como la “brutalidad del régimen marxista en Honduras”, y que no ha visto a su familia en cuatro años.

El indulto de Hernández se produjo en vísperas de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre en Honduras, en las que, según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), resultó vencedor Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional.