Panamá, 24 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Transporte marítimo

    Estados Unidos a Europa: abrir el estrecho de Ormuz es ‘una lucha más suya que nuestra’

    EFE
    Estados Unidos a Europa: abrir el estrecho de Ormuz es ‘una lucha más suya que nuestra’
    El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. EFE/EPA

    El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este viernes a Europa que Washington merece socios “capaces” y “leales” que apoyen en la guerra contra Irán y subrayó que una apertura del estrecho de Ormuz es algo que interesa más a los aliados que al país norteamericano.

    “No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros, tal vez deberían empezar a hablar menos, a celebrar menos conferencias ostentosas en Europa y, en su lugar, subirse a un barco. Esta es, en gran medida, una lucha más suya que nuestra”, dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Las Agroferias del IMA estarán abiertas este jueves 23 de abril; lugares confirmados. Leer más
    • Unachi en la mira: rectora se ausenta de la Asamblea y destapan deuda de $12 millones con la CSS. Leer más
    • Envían de vacaciones al secretario de la ATTT tras derogación de decreto de ‘apps’ de transporte. Leer más
    • Más de 15 mil personas se han registrado en las primeras horas para el retiro de los Cepanim. Leer más
    • Canal de Panamá adjudica por $17.5 millones la construcción de carreteras en la cuenca del río Indio. Leer más
    • Meduca detecta red de funcionarios implicados en falsificación de diplomas y presenta denuncia en el MP. Leer más
    • Coco Parque: abren al público un espacio frente al mar cerrado por décadas. Leer más