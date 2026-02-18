Panamá, 18 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    RELACIONES EU-CUBA

    Estados Unidos advierte a Cuba que debe realizar ‘drásticos cambios muy pronto’

    EFE
    Estados Unidos advierte a Cuba que debe realizar ‘drásticos cambios muy pronto’
    Fotografía del 29 de enero de 2026 que muestra a personas caminando por una calle en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

    La Administración Trump advirtió este miércoles al Gobierno cubano que debe abordar “drásticos cambios muy pronto” y que están pendientes de que decisiones toman en el futuro próximo ante la grave crisis económica a la que se enfrenta el país.

    +info

    Trump vuelve a hablar de diálogo con Cuba mientras la situación se agrava en la isla

    “Son un régimen que está cayendo. El país está derrumbándose y creemos que va en su interés realizar cambios muy drásticos muy pronto”, aseguró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

    Leavitt se remitió a las declaraciones sobre Cuba del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que “obviamente queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio”.

    Estados Unidos advierte a Cuba que debe realizar ‘drásticos cambios muy pronto’
    La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los reporteros en la sala de prensa de la Casa Blanca. EFE

    Sin embargo, no concretó ninguna medida que Estados Unidos vaya a poner en marcha. “No estoy dictando ninguna acción que podamos tomar para lograrlo, pero, por supuesto, lo mejor para Estados Unidos es que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera”, apuntó Leavitt.

    Cuba se enfrenta en este momento a la situación más delicada de los últimos 67 años después de la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 29 de enero.

    El presidente de Estados Unidos creó un mecanismo de aranceles adicionales sobre importaciones desde países que suministren petróleo crudo o productos refinados, buscando cortar el flujo de energía hacia la isla, que tampoco cuenta ahora con el apoyo del petróleo venezolano tras la detención de Nicolás Maduro en enero.

    El bloqueo ha generado una situación humanitaria tan delicada que muchos auguran un colapso del sistema.

    En este contexto, la página web Axios aseguró ayer, citando tres fuentes oficiales anónimas, que Rubio mantiene conversaciones en secreto con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, saltándose los canales oficiales con el Gobierno cubano.

    El objetivo podría ser impulsar una transición inspirada en el “modelo Delcy Rodríguez” de Venezuela.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Ifarhu comienza cuarta semana de pago del Pase U 2025 con más de $1.8 millones. Leer más
    • Corte no admite demanda que buscaba dejar sin efecto acuerdo de pena en caso Blue Apple. Leer más
    • Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana. Leer más
    • Nuevas rampas, carriles y accesos: así será la ampliación del Corredor Sur que licitará ENA. Leer más