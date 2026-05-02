Estados Unidos anuncia que retirará a 5,000 soldados de Alemania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Departamento de Defensa de Estados Unidos planea retirar a 5,000 soldados de Alemania, en medio de una disputa entre el presidente estadounidense Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz sobre la guerra con Irán.

La decisión se conoce un día después de que Trump criticara a Merz, quien sugirió que Estados Unidos había sido “humillado” por los negociadores iraníes.

Estados Unidos mantiene una presencia militar significativa en Alemania, con más de 36,000 soldados en servicio activo asignados a bases en todo el país, según datos de diciembre pasado.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, declaró a la Agencia de Prensa Alemana en Berlín que “la presencia de soldados estadounidenses en Europa, y en particular en Alemania, redunda en nuestro interés y en el de Estados Unidos”.

Al mismo tiempo, dejó claro que la decisión no había sido una sorpresa.

El hecho de que Estados Unidos fuera a retirar tropas de Europa y también de Alemania “era previsible, afirmó.

En publicaciones en las redes sociales realizadas el jueves, Trump afirmó que Merz estaba “haciendo un trabajo terrible” y que tenía “problemas de todo tipo”, incluso en materia de inmigración y energía. Trump también ha sugerido retirar las tropas estadounidenses de Italia y España.

En un comunicado, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, informó que la orden de la retirada de los soldados provenía del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Esta decisión surge tras una revisión exhaustiva de la postura de las fuerzas del Departamento en Europa y responde al reconocimiento de los requisitos del teatro de operaciones, así como de las condiciones sobre el terreno”, declaró.

“Prevemos que la retirada se complete en el transcurso de los próximos seis a doce meses”.

Trump, crítico desde hace mucho tiempo de la alianza de la OTAN, ha estado arremetiendo contra sus aliados por su negativa a participar en las operaciones destinadas a reabrir el estrecho de Ormuz.

El canciller Frederich Merz dijo que no ve una salida fácil para EE.UU. del conflicto con Irán. / Reuters

“Los están humillando”

Al preguntarle el jueves si también consideraría retirar las tropas estadounidenses de los aliados de la OTAN, Italia y España, Trump respondió: “Probablemente lo haga; miren, ¿por qué no debería hacerlo?”.

“Italia no nos ha sido de ninguna ayuda y España ha sido horrible”, añadió, criticándolos por su respuesta ante la guerra en Irán.

“En todos los casos dijeron: ‘No quiero involucrarme’”.

A principios de esta semana, Merz comentó a un grupo de estudiantes universitarios que “los estadounidenses claramente no tienen ninguna estrategia” y que no lograba ver “qué salida estratégica” podían elegir.

“Los iraníes son, obviamente, muy hábiles para negociar —o, mejor dicho, muy hábiles para no negociar—, dejando que los estadounidenses viajen a Islamabad y luego se marchen de nuevo sin ningún resultado”, afirmó.

Añadió que la “nación entera” estaba siendo “humillada” por los dirigentes iraníes.

En respuesta, Trump recurrió a su plataforma Truth Social, donde afirmó que Merz consideraba que estaba “bien que Irán posea un arma nuclear” y que “no sabe de lo que está hablando”.

“¡No es de extrañar que a Alemania le vaya tan mal, tanto económica como en otros aspectos!”, decía la publicación.

Las palabras de Merz se dieron en un encuentro con estudiantes en el Instituto Carolus-Magnus de Marsberg, en el oeste de Alemania. / Reuters

Gran presencia estadounidense

El despliegue militar de Estados Unidos en Alemania es, con gran diferencia, el más numeroso de Europa, seguido por unos 12,000 efectivos en Italia y otros 10,000 en Reino Unido.

Muchos de ellos están acuartelados en la Base Aérea de Ramstein, situada en las afueras de la ciudad de Kaiserslautern, en el suroeste de Alemania.

Y si bien Trump ya había propuesto anteriormente una reducción de las tropas estadounidenses en Alemania, dichas medidas no han llegado a hacerse efectivas hasta la fecha.

Solo Japón alberga una presencia de tropas estadounidenses mayor.

En 2020, una propuesta para trasladar a 12,000 soldados estadounidenses desde Alemania —ya fuera a otros países de la OTAN en Europa o de regreso a EUA— fue bloqueada por el Congreso y, posteriormente, revertida por el presidente Joe Biden.

En aquel entonces, Trump había acusado a Alemania de ser “morosa”, dado que su gasto militar se situaba muy por debajo del objetivo de la OTAN del 2% del PIB.

Sin embargo, esta situación ha cambiado drásticamente bajo el gobierno de Merz.

Se prevé que, en 2027, Alemania destine más de $100,000 millones a defensa; de este modo, se estima que el gasto total en este ámbito alcance el 3,1% del PIB el próximo año.

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