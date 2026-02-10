Panamá, 10 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Despliegue militar

    Estados Unidos ataca una lancha en el Pacífico y deja dos muertos y un sobreviviente

    EFE
    Imagen difundida en la cuenta en X @Southcom del Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses de un supuesto bote del narcotráfico atacado por la Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur este lunes, en el Pacífico. EFE

    El Comando sur de Estados Unidos atacó este lunes una nueva lancha supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico y durante el ataque dos tripulantes fueron asesinados y otro más sobrevivió.

    Las fuerzas armadas estadounidenses detallaron que luego del ataque la Guardia Costera activó el sistema de búsqueda y rescate para socorrer al tripulante de la lancha que sobrevivió al operativo.

    En su cuenta de X, el Comando Sur detalló que el operativo fue ordenado por el general Francis L. Donovan, quien está a cargo de esta división militar desde el pasado 5 de febrero.

    El ataque contra la lancha, que se suma a otros 40 similares realizados en aguas internacionales desde agosto de 2025, fue realizado en una “conocida ruta del narcotráfico”, de acuerdo con la misma fuente.

    Este mismo lunes, Estados Unidos también realizó un ataque a un submarino, en conjunto con fuerzas armadas de Colombia, en el Pacífico, logrando la destrucción de 10 toneladas de cocaína y la detención de cuatro sospechosos.

    El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

    La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales iniciaron en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que Estados Unidos detuvo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas, para trasladarlos a una cárcel federal de Nueva York.

    EFE

    Agencia de noticias

