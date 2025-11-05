Panamá, 05 de noviembre del 2025

    Suman más de 15 ataques

    Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y asesina a dos presuntos narcotraficantes

    EFE
    El secretario de Defensa, Pete Hegseth, está al mando de los ataques armados a presuntas lanchas de narcotraficantes. Getty Images

    El Departamento de Guerra de Estados Unidos realizó este martes un nuevo ataque contra “un buque” que supuestamente estaba operado por una organización terrorista designada en el Pacífico Oriental y confirman dos presuntos narcotraficantes muertos.

    El papa León XIV pide ‘buscar el diálogo’ para resolver las tensiones entre Estados Unidos y VenezuelaTrump dice que una guerra con Venezuela es improbable, pero cree que los días de Maduro como presidente están contados

    “Localizaremos y destruiremos todos los buques que tengan la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos”, dijo el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, al confirmar el nuevo ataque.

    Hegseth aseguró que la operación se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental, cerca de Colombia y acompañó su publicación en Truth Social con un video de la agresión.

    Con este nuevo bombardeo suman más de una quincena de ataques letales y más de 25 muertos desde que Estados Unidos desplegó fuerzas del Comando Sur cerca de las costas de Venezuela en el Caribe y más recientemente en el Pacífico Oriental cerca de Colombia.

    A finales de la semana pasada, diferentes medios estadounidenses reportaron que el Pentágono se preparaba para posibles ataques a objetivos terrestres, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que el tráfico por mar ha sido “controlado”.

    EFE

    Agencia de noticias


