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    Fin de las negociaciones

    Estados Unidos bombardea de nuevo a Irán, tras el fin de la tregua

    EFE
    Estados Unidos bombardea de nuevo a Irán, tras el fin de la tregua
    Más de 20 buques de guerra de la Marina de EE. UU. están patrullando aguas en todo el Medio Oriente.

    El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) lanzó este miércoles nuevos ataques contra Irán, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminada la tregua entre ambos países, con el objetivo de degradar la capacidad de Teherán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

    El Centcom aseguró —en su cuenta de X— que “Estados Unidos responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional de importancia vital” y enmarcó los ataques como una respuesta a esos incidentes.

    Tras los ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos respondió bombardeando la costa sur de Irán y la isla de Jarg, en una operación en la que fallecieron al menos ocho militares iraníes y un miembro de la Guardia Revolucionaria.

    Durante su intervención en la OTAN, Trump dijo: “Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían”.

    Irán denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una “violación clara” del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

    Horas después de esas agresiones, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, en los que sus fuerzas navales y aéreas utilizaron misiles y drones, según recogió la agencia estatal IRNA.

    EFE

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