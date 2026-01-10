Panamá, 10 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Estados Unidos bombardea de nuevo a ISIS en Siria tras la muerte de tres estadounidenses

    EFE
    Imágenes difundidas por el Departamento de Guerra de Estados Unidos.

    Las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron este sábado una segunda ronda de bombardeos en Siria contra objetivos del Estado Islámico (ISIS) como represalia por la muerte de tres estadounidenses en diciembre, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

    Los ataques a “gran escala”, con el apoyo de “fuerzas aliadas”, ocurrieron a las 12:30 horas del este de Estados Unidos (17:30 GMT) contra “múltiples objetivos” de la agrupación, precisó el Centcom en un comunicado, que no detalló víctimas ni regiones atacadas.

    “Los ataques hoy apuntaron a ISIS a lo largo de Siria como parte de nuestro persistente compromiso para erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes, prevenir futuros ataques, y proteger a las fuerzas estadounidenses y asociadas en la región”, informó el organismo.

    El Centcom explicó que la agresión ocurrió como parte de la ‘Operation Hawkeye Strike’ (‘Operación Ojo de Halcón’), que ordenó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 19 de diciembre, cuando hubo un primer ataque con decenas de objetivos contra infraestructuras y depósitos de armas del grupo terrorista en Siria.

    La operación fue una represalia por la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses una semana antes, el 13 de diciembre, en la localidad de Palmira, en un ataque yihadista.

    “Nuestro mensaje sigue fuerte: si hieres a nuestros combatientes, te encontraremos y mataremos en cualquier parte del mundo, no importa qué tan fuerte intentes evadir la justicia”, advirtió el Centcom.

    Desde la segunda llegada de Trump a la Casa Blanca, hace un año, Estados Unidos ha realizado acciones militares en seis países (Yemen, Somalia, Irán, Nigeria, Siria y Venezuela), la mayoría de ellas bombardeos selectivos con aviones o drones contra objetivos que Washington considera estratégicos.

    Combatir el terrorismo yihadista y el narcotráfico han sido los principales argumentos de la Administración Trump para esos ataques.

    “Estados Unidos y fuerzas de coalición permanecen decididas en perseguir a los terroristas que dañan a Estados Unidos”, mencionó el Centcom, aunque no identificó a los países que apoyaron a las tropas estadounidenses. EFE

    ppc/nqs/cpy

    EFE

    Agencia de noticias

