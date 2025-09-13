Panamá, 13 de septiembre del 2025

    POR ORDEN DE PETE HEGSETH

    Estados Unidos busca sancionar a miembros del Pentágono que publicaron burlas sobre Charlie Kirk

    EFE
    Candles stand in front of a photo of the deceased US political activist Charlie Kirk during a vigil / EPA

    El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes que sancionará a los integrantes de las fuerzas armadas que hayan hecho publicaciones negativas o burlas en redes sociales sobre el asesinato del activista y comentarista conservador Charlie Kirk.

    Familiar entregó al supuesto asesino de Charlie KirkQué se sabe de Tyler Robinson, el joven de 22 años sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk (y cómo fue su captura)

    La orden fue emitida por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien pidió identificar a cualquier miembro del Ejército que se haya “burlado” de la muerte de Kirk, según informaron funcionarios a diversos medios estadounidenses.

    Se conoce que varios militares han sido relevados de sus puestos debido a sus opiniones sobre el caso Kirk, aunque se desconoce la cantidad, Hegseth habría pedido “castigar” estas acciones.

    El Secretario Pete Hegseth (i), y el presidente del Estado Mayor Conjunto, General Dan Caine (d). EFE

    En redes sociales, muchos usuarios han exhibido cuentas de oficiales del Ejército que han opinado negativamente sobre lo sucedido al activista de 31 años el pasado miércoles cuando un disparo en el cuello le costó la vida en la Universidad de Utah Valley, en uno de los tradicionales eventos de discusión política que realizaba para confrontar a jóvenes liberales en todo el país.

    De acuerdo con un reporte de NBC, existen miembros de las fuerzas armadas que consideran extremo que se castigue a las personas por sus opiniones por una persona que no era parte de la cadena de mando o de la institución.

    Kirk era uno de los principales promotores de ‘Make America Great Again’ (MAGA) y descrito por el vicepresidente, J.D. Vance, como un sujeto clave en la campaña electoral de 2024, así como gran ayuda para colocar a personas en puestos de Gobierno

    EFE

    Agencia de noticias


