Estados Unidos cancela visas a miembros de la junta directiva de ‘La Nación’ en Costa Rica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Junta Directiva del diario costarricense ‘La Nación’ confirmó que varios de sus miembros, incluidos su presidente y directora, perdieron su visa de turista a Estados Unidos.

La junta directiva del diario costarricense La Nación confirmó este sábado 2 de mayo que el Gobierno de Estados Unidos revocó la visa de turista a varios de sus miembros, sin que hasta el momento exista una explicación oficial sobre las razones de la decisión.

A través de un comunicado, el medio señaló que respeta la potestad soberana de Estados Unidos para determinar el ingreso a su territorio. No obstante, calificó como un hecho inédito en la historia reciente del país que se retire la visa a integrantes de la directiva de un periódico independiente.

Entre las personas afectadas figuran el presidente de la Junta Directiva, Pedro Abreu Jiménez, y la directora del medio, Carmen Montero Luthmer. Según el comunicado, ninguno de los involucrados ha recibido una notificación formal que detalle los fundamentos de la medida.

El diario también cuestionó que la información sobre la revocatoria se haya conocido por vías no oficiales, como ha ocurrido en otros casos recientes en Costa Rica. A su juicio, esta práctica plantea interrogantes en una democracia que promueve la transparencia y el debido proceso.

Pese a lo ocurrido, la empresa reafirmó que la decisión no afectará su línea editorial ni su compromiso con el ejercicio independiente del periodismo, que ha caracterizado al medio durante sus 79 años de historia.

Una serie de cancelaciones en Costa Rica

El caso de La Nación se suma a una serie de revocatorias de visas a figuras públicas costarricenses en los últimos meses. Entre ellas destaca el expresidente y premio Nobel de la Paz Óscar Arias Sánchez, quien perdió su visa en abril de 2025 tras emitir críticas al gobierno estadounidense.

[Lea aquí: Estados Unidos le retira la visa al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias]

También han sido objeto de medidas similares exdiputados, magistrados y funcionarios, varios de los cuales han mantenido posiciones críticas frente al presidente Rodrigo Chaves Robles, quien se encuentra próximo a dejar el cargo.

Otros nombres incluyen al exjefe del Legislativo Rodrigo Arias y al magistrado Paul Rueda, así como al empresario Leonel Baruch y al magistrado constitucional Fernando Cruz Castro.

📢 Lista completa: magistrados, exdiputados y empresarios de Costa Rica a quienes Estados Unidos retiró la visa 👇 https://t.co/VMbzL64N8S — La Nación (@nacion) May 3, 2026

Algunos de los afectados han sugerido que estas decisiones podrían estar vinculadas a sus posturas políticas, aunque no existe confirmación oficial por parte de las autoridades estadounidenses.