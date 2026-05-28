Panamá, 28 de mayo del 2026

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    Conflicto armada

    Estados Unidos derriba drones y ataca instalaciones militares en el sur de Irán

    EFE
    Estados Unidos derriba drones y ataca instalaciones militares en el sur de Irán
    Un helicóptero MH-60R Sea Hawk se acerca al USS Delbert D. Black (DDG 119) después de patrullar el mar Arábigo en apoyo al bloqueo de Estados Unidos contra Irán. EFE

    Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron este miércoles un instalación militar del sur de Irán y derribaron cuatro drones de ataque que fueron lanzados sobre barcos norteamericanos en “defensa propia”, de acuerdo con funcionarios citados por medios locales.

    Estados Unidos habría derribado los drones lanzados por Teherán al tratarse de una “amenaza” contra el tráfico comercial escaso del estrecho de Ormuz y las naves de la armada norteamericana, de acuerdo con militares citados bajo anonimato por medios estadounidenses.

    Los medios estatales iraníes fueron los primeros en alertar sobre tres explosiones al este de Bandar Abbas, la principal ciudad portuaria cercana al estrecho de Ormuz, en la madrugada del jueves.

    Antes de ese ataque, Estados Unidos derribó cuatro drones de ataque unidireccionales que, según un funcionario, Irán lanzó sobre el estrecho de Ormuz.

    De acuerdo con el funcionario, citado por The New York Times, los drones amenazaban a las fuerzas estadounidenses en la región y el escaso tráfico marítimo comercial que transita por el estrecho, que Irán ha bloqueado.

    Antes de estos ataques, mismos que se han extendido durante los últimos tres días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó la posibilidad de cerrar un acuerdo con Irán que permita a la República Islámica ejercer control alguno sobre el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

    “Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar”, declaró durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

    El mandatario dio estas declaraciones después de que la televisión estatal iraní difundiera un preacuerdo, desmentido por la Casa Blanca, según el cual Teherán se comprometería a restablecer el tráfico en el estrecho.

    EFE

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