Panamá, 22 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Estados Unidos designa a Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela

    Yasser Yánez García
    Estados Unidos designa a Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela
    La Administración Trump designa a Laura F. Dogu como nueva jefa de misión para Venezuela.

    Estados Unidos nombró este jueves a la diplomática Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela, en el marco de un proceso dirigido a restablecer las relaciones bilaterales entre Washington y Caracas, afectadas durante años por tensiones políticas y diplomáticas, informó una fuente diplomática a la AFP.

    La designación de Dogu ya figura en el sitio web oficial de la embajada estadounidense en Venezuela.

    La incorporación de Dogu representa la mayor autoridad diplomática estadounidense en Venezuela desde la interrupción de relaciones formales en 2019, cuando Caracas y Washington mantuvieron un distanciamiento profundo tras años de confrontación política y sanciones.

    Originaria del estado de Texas, Dogu es una diplomática de carrera con una trayectoria extensa en América Latina y otras regiones. Antes de este nombramiento, se desempeñó como embajadora de Estados Unidos en Honduras (2022–2025) y en Nicaragua (2015–2018).

    Además, Dogu ha ocupado cargos dentro del servicio exterior, incluyendo funciones en las embajadas en El Salvador, Turquía, Egipto y México, así como roles en Washington como consejera de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos y subdirectora de la sección del FBI encargada de la recuperación de rehenes en el extranjero.

    La designación de Dogu ocurre en un momento de cambiantes dinámicas políticas en Venezuela. Desde enero de 2026, tras la captura y traslado del expresidente Nicolás Maduro a los Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico, se ha observado un acercamiento gradual entre Washington y Caracas, con encuentros diplomáticos exploratorios y evaluaciones sobre la reapertura de la embajada estadounidense, cerrada desde hace años.

    Altos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense viajaron a Caracas a inicios de enero para analizar condiciones de seguridad y logística, anticipando lo que podría ser un retorno progresivo de la misión diplomática.

    Yasser Yánez García


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Riccardo Francolini pactó un acuerdo de pena, para librarse del juicio de los sobornos de Odebrecht. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para este miércoles 21 de enero. Leer más
    • IMA anuncia lugares de venta de las Agroferias para el jueves 22 y viernes 23 de enero. Leer más
    • Becas Ifarhu: beneficiarios tienen hasta fin de mes para entregar requisito clave. Leer más
    • Juan Diego Vásquez denuncia deudas millonarias y contratos en el aire en el manejo de la basura en San Miguelito. Leer más