Estados Unidos designa a Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Estados Unidos nombró este jueves a la diplomática Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela, en el marco de un proceso dirigido a restablecer las relaciones bilaterales entre Washington y Caracas, afectadas durante años por tensiones políticas y diplomáticas, informó una fuente diplomática a la AFP.

La designación de Dogu ya figura en el sitio web oficial de la embajada estadounidense en Venezuela.

La incorporación de Dogu representa la mayor autoridad diplomática estadounidense en Venezuela desde la interrupción de relaciones formales en 2019, cuando Caracas y Washington mantuvieron un distanciamiento profundo tras años de confrontación política y sanciones.

Originaria del estado de Texas, Dogu es una diplomática de carrera con una trayectoria extensa en América Latina y otras regiones. Antes de este nombramiento, se desempeñó como embajadora de Estados Unidos en Honduras (2022–2025) y en Nicaragua (2015–2018).

Además, Dogu ha ocupado cargos dentro del servicio exterior, incluyendo funciones en las embajadas en El Salvador, Turquía, Egipto y México, así como roles en Washington como consejera de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos y subdirectora de la sección del FBI encargada de la recuperación de rehenes en el extranjero.

La designación de Dogu ocurre en un momento de cambiantes dinámicas políticas en Venezuela. Desde enero de 2026, tras la captura y traslado del expresidente Nicolás Maduro a los Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico, se ha observado un acercamiento gradual entre Washington y Caracas, con encuentros diplomáticos exploratorios y evaluaciones sobre la reapertura de la embajada estadounidense, cerrada desde hace años.

Altos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense viajaron a Caracas a inicios de enero para analizar condiciones de seguridad y logística, anticipando lo que podría ser un retorno progresivo de la misión diplomática.