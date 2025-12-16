Panamá, 16 de diciembre del 2025

    Estados Unidos designa al colombiano Clan del Golfo como un grupo terrorista

    EFE
    Efectivos del Clan del Golfo. Tomado de wradio.com.co

    El Gobierno de Estados de Unidos designó al Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal de Colombia, como una organización terrorista extranjera, informó este el secretario de Estado, Marco Rubio.

    “Hoy, el Departamento de Estado designa al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)”, indicó Rubio en un comunicado.

    Según el jefe de la diplomacia estadounidense, esta “organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros” tiene como “principal fuente de ingresos el narcotráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha criticado con frecuencia las políticas de Petro en Colombia. / Kevin Dietsch/Getty Images

    El Clan del Golfo es “responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, agentes del orden, personal militar y civiles en Colombia”, agregó Rubio sobre la banda, actualmente en medio de diálogos de paz con el Gobierno del presidente del país suramericano, Gustavo Petro.

    “Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror perpetradas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales. Estamos comprometidos a negarles financiación y recursos a estos terroristas”, concluyó el secretario de Estado.

    Esta designación coincide con un momento tenso en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, tras el amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe como parte de la campaña antidrogas del presidente, Donald Trump, expandida también al Pacífico Oriental, y el cruce de críticas entre Petro y Trump.

    El Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y considerado heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es el mayor grupo criminal de la nación colombiana, con cerca de 9,000 integrantes.

    Sus miembros se dedican sobre todo al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.

    Bogotá y el Clan del Golfo iniciaron a mediados de septiembre pasado en Doha (Catar) un proceso de diálogos de paz, con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza como países mediadores.

    La primera ronda concluyó con un pacto que contempla una etapa inicial de “construcción de confianza” y tras la segunda, ambas partes anunciaron el pasado 5 de diciembre la creación de tres zonas especiales en el norte y oeste colombianos para ubicar temporalmente, a partir de marzo próximo, a combatientes de la organización.

    Desde el regreso al poder en enero pasado del presidente Donald Trump, Washington ha designado como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

    Ha hecho lo mismo con las bandas transnacionales Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y su rival Barrio 18, además de las ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros y el Cartel de los Soles, que según la Administración Trump estaría liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, algo que Caracas niega.

    La designación como entidad terrorista tiene efectos legales muy amplios en Estados Unidos, que van desde el congelamiento de fondos hasta el procesamiento penal por apoyo indirecto o directo a esas organizaciones.

    EFE

    Agencia de noticias


