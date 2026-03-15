Panamá, 15 de marzo del 2026

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    ARMAMENTO

    Estados Unidos despliega un bombardero B-52 en una misión nocturna contra Irán

    Europa Press
    Estados Unidos despliega un bombardero B-52 en una misión nocturna contra Irán
    El B-52 ‘Stratofortress’ es uno de los bombarderos estratégicos de largo alcance más veteranos del arsenal estadounidenses. @Southcom

    El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este domingo de que un bombardero B-52 ‘Stratofortress’ de su fuerza aérea ha despegado para realizar una “misión nocturna” en el marco de la operación militar ‘Furia Épica’ contra Irán, en un contexto en el que Washington ha asegurado que sus ataques continúan siendo “impredecibles, dinámicos y decisivos” y que las fuerzas estadounidenses siguen debilitando la capacidad militar de Irán.

    Así lo ha indicado el CENTCOM en una publicación en redes sociales en la que no ha precisado, no obstante, el lugar exacto del despegue ni el objetivo concreto de la operación.

    De acuerdo con declaraciones previas del Ejército estadounidense, estas operaciones aéreas forman parte de una campaña militar en curso en la que Estados Unidos busca mantener la presión sobre las capacidades militares iraníes.

    En una publicación previa, el mismo Mando ha asegurado que las fuerzas estadounidenses continúan “debilitando la capacidad militar iraní”, acompañando su afirmación con imágenes “desclasificadas” de sus operaciones contra Irán, si bien tampoco ha ofrecido detalles adicionales sobre los sistemas, instalaciones o unidades que habrían sido afectados por dichas acciones.

    El B-52 ‘Stratofortress’, uno de los bombarderos estratégicos de largo alcance más veteranos del arsenal estadounidense, es capaz de transportar grandes cargas de armamento convencional y operar en misiones de larga duración, lo que lo convierte en una plataforma habitual en operaciones de demostración de fuerza o ataques de precisión a larga distancia.

    Europa Press


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