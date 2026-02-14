Panamá, 14 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    NARCOTRÁFICO

    Estados Unidos destruye otra lancha en el Caribe y mata a tres tripulantes en la operación

    EFE
    El operativo fue realizado en una ruta que el Comando Sur identificó como utilizada usualmente por el crimen organizado en aguas internacionales del Caribe.

    Las fuerzas armadas de Estados Unidos eliminaron este viernes 13 de febrero otra lancha supuestamente vinculada a estructuras del narcotráfico en el Caribe, cerca de Venezuela, y tres tripulantes fueron asesinados durante el operativo.

    El operativo fue realizado en una ruta que el Comando Sur identificó como utilizada usualmente por el crimen organizado en aguas internacionales del Caribe, de acuerdo con una publicación en su cuenta oficial de X.

    Con la muerte de estas tres personas, durante el operativo realizado por la Fuerza de Tarea “Laza del Sur” suman más de 110 asesinados durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, entre agosto de 2025 y la actualidad.

    Durante esta semana, el Comando Sur, bajo las órdenes del nuevo comandante de la fuerza, Francis Donovan, realizó tres ataques, intensificando sus operativos en la zona.

    Los ataques cerca de Venezuela a supuestos botes ligados al narcotráfico persisten pese a que Estados Unidos ha dado su visto bueno al Gobierno interino de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en Venezuela.

    La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidense en aguas internacionales iniciaron en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro en Caracas, para trasladarlo a una cárcel federal de Nueva York.

    EFE

    Agencia de noticias

