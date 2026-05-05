Panamá, 05 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Despliegue militar

    Estados Unidos dice que dos destructores cruzaron sin daños el estrecho de Ormuz pese a ataque iraní

    EFE
    Estados Unidos dice que dos destructores cruzaron sin daños el estrecho de Ormuz pese a ataque iraní
    Un oficial naval a bordo del USS Tripoli supervisa las operaciones de vuelo en el mar Arábigo. Buques de guerra y aviones de Estados Unidos, desplegados en Oriente Medio, están haciendo cumplir el bloqueo naval contra Irán mientras ejecutan el Proyecto Libertad para apoyar el libre flujo del comercio a través del Estrecho de Ormuz. Tomada de X

    Dos buques de guerra de Estados Unidos lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.

    Los destructores, apoyados por helicópteros y otras aeronaves, enfrentaron amenazas durante su tránsito por esta estratégica vía marítima, según informaron fuentes militares a la cadena CBS News.

    De acuerdo con funcionarios de defensa, citados por la cadena, las fuerzas estadounidenses activaron sistemas de protección y apoyo aéreo que permitieron neutralizar o disuadir los intentos de ataque sin que se registraran impactos.

    El Comando Central informó previamente este lunes que facilitó el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, como un “primer paso” en la operación anunciada por el presidente, Donald Trump, para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní.

    El operativo se enmarca en una iniciativa militar estadounidense para asegurar el paso de las naves por el estrecho, una zona clave para el comercio global de energía, mientras las conversaciones de paz entre Washington y Teherán se encuentran paralizadas desde hace tres semanas.

    La misión comenzó hoy y según adelantó el Centcom, movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15,000 militares por la vía marítima, por donde pasaba el 20 % del petróleo mundial.

    En respuesta, Estados Unidos también ha impuesto desde el 13 de abril un bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes en la zona como medida de presión que ha mantenido aún en medio de la actual tregua entre ambas naciones.

    Una fuente militar informada declaró a la agencia iraní Tasnim que el país persa está plenamente preparado para cualquier escenario y que “los estadounidenses saben que Irán no permitirá la intimidación de Trump ni de las fuerzas estadounidenses”.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Victoria vecinal en el Casco Antiguo: alcalde Mizrachi confirma que comercios ocupaban plazas sin pagar. Leer más
    • PASE-U 2026: lo que debes saber del primer pago del Ifarhu y cuándo será. Leer más
    • Noches sin silencio: vecinos denuncian exceso de ruido en fiestas en la Casa de la Municipalidad. Leer más
    • Denuncian ante la Fiscalía Anticorrupción a la representante de Ancón, Yamireth Batista. Leer más
    • La ilegalidad tuvo responsables en la Lotería Nacional de Beneficencia. Leer más
    • Fuertes lluvias obligan a abrir la barrera para retener desechos en el río Juan Díaz. Leer más
    • ‘Los pastos marinos son como potreros’: el discurso de Benicio Robinson que desafía a la ciencia. Leer más